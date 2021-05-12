До вчерашнего дня некоторым могло показаться, что главными и единственными пострадавшими из-за страхов инвесторов перед поднимающей голову инфляцией будут акции роста, и, прежде всего, акции ведущих технологических компаний.

Однако вчера дошла очередь в распродаже и до голубых фишек. Если до начала основной торговой сессии можно было наблюдать привычную картину для последних дней, когда основной упор медведи делали на акции компаний, входящих в индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, то по ходу торгов ситуация начала меняться.

На достаточно сильно подешевевшие акции технологических гигантов появился спрос, и они стали постепенно восстанавливать свои позиции. Но при этом распродажа все же продолжилась, но только перекинулась уже на акции компаний, входящих в индекс голубых фишек Dow Jones (DJIA-30).

В итоге из 30 акций, входящих в этот старейший индекс, в зеленой зоне день завершили лишь две — Nike (NKE, +0,53%) и Salesforce.com (CRM, +0,78%). Все остальные понесли потери вплоть до 3-х процентов — Home Depot (HD, —3,07%) и Travellers Cos (TRV, —3,08%). Потери же самого индекса Dow Jones при этом превысили 1%.