Если до вчерашнего дня страхи инвесторов по поводу неконтролируемого роста инфляции были чисто гипотетическими, то после выхода макроэкономических данных по динамике изменения потребительских цен по итогам апреля эти самые страхи превратились в реальность.

Темпы инфляции в 3 раза превзошли прогнозы аналитиков, и мы увидели рост цен месяц к месяцу на 0,9%, вместо ожидавшегося роста в 0,3%. Ужас, ужас, ужас! Естественно, реакция участников рынка на это была вполне предсказуемой: сразу же после выхода этих данных индексы начали свой достаточно уверенный поход вниз.

Надо отметить, что снижение действительно было достаточно уверенным и, фактически, безостановочным вплоть до самого окончания основной торговой сессии.