Фондовый рынок ускорил падение в середине недели. Американские индексы упали на 2-3%. Как и ранее, под существенным давлением оставались акции высокотехнологичных компаний. Триггером падения выступила статистика по инфляции в США. Американский CPI в апреле составил 0,8% (м/м) и 4,2% в годовом выражении.

Несмотря на это представители ФРС заявили о том, что считают данный "всплеск" инфляции временным и держат ситуацию под контролем. Европейские активы показали умеренное восстановление. Цены на нефть выросли на фоне позитивной статистики от МЭА. Сокращение запасов нефтепродуктов наблюдалось по всем категориям (сырая нефть, бензин, дистилляты).

Сильные результаты Square за 1к21. По итогам 1к21 выручка Square выросла на 44% г/г (без учета дохода от Bitcoin). С учетом бизнеса по торговле криптовалютой выручка за квартал превысила результат 1к20 в 3,7 раза. Валовая маржа составила 19% (-20пп г/г) из-за высокой доли Bitcoin в выручке (gross margin крипто бизнеса всего 2%). Объем расчетов клиентов Square вырос на 29% г/г, что привело к увеличению основной статьи выручки — транзакционного дохода на 27%. Основными драйверами роста стали клиенты из малого бизнеса (выручка $125-500 тыс.) и среднего бизнеса (>$500 тыс.).

Мы оцениваем отчетность позитивно, однако, обращаем внимание на особенность учета выручки от торговли крипто валютой: в выручке учитывается валовый объем торговли (не комиссия). С коррекцией на данный фактор рост доходов существенно ниже, хотя и опережает лидеров платежного сектора. Мы положительно оцениваем рекордный приток индивидуальных пользователей в систему Square (Cash App) и рост объемов расчетов корпоративных клиентов.

Softbank Group опубликовал нейтральную отчётность за 1кв21. Рыночная стоимость активов $269 млрд (в том числе 43% Alibaba, 25% Softbank Vision Fund), чистый долг $34 млрд, чистая стоимость активов $236 млрд, капитализация $162 млрд. Соотношение рыночной стоимости активов и долга 7,9х, что очень комфортно для кредиторов. Также Softbank погасил все выкупленные казначейские акции в объёме 18% от старого капитала. В портфеле венчурных инвестиций наибольшую долю $28 млрд занимает компания coupang — южнокорейский Amazon, а новые инвестиции идут в компании, занимающиеся Искусственным Интеллектом.

Мы оцениваем это нейтрально, так как компания следует ранее выбранной консервативной стратегии, как в отношении акционеров, так и в отношении кредиторов. Ожидаем разрешения ситуации с продажей компании ARM, в случае отмены сделки или колебаний акций NVidia, которые будут получены в результате транзакции, мы оцениваем потенциальные потери в $10 млрд или 4% от рыночной и чистой стоимости активов, что не существенно.

ConocoPhillips по итогам голосования акционеров на ежегодном собрании будет вынуждена разрабатывать стратегию по снижению выбросов, включая выбросы клиентов, которые покупают топливо у компании. Совет директоров предлагал проголосовать "против", так как у ConocoPhillips нет контроля над тем, как используются произведенные ими продукты, но 58% акционеров проголосовали "за".

По нашим оценкам, это нейтральная новость для стоимости компании. С первого взгляда новость выглядит негативной, так как для нефтяной компании полное исключение выбросов от своей продукции выглядит сложной задачей. Но трудной задача выглядит именно для менеджмента, ответственного за разработку этой стратегии. Появление такой стратегии может улучшить образ компании среди инвесторов и соответственно повысить ESG рейтинг. У ConocoPhillips уже есть стратегия по нулевым выбросам к 2050 г. от своей собственной операционной деятельности и с учётом потребляемой электроэнергии.