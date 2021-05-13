Акции Газпрома придерживаются бычьего тренда
К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе, но отступили от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск снизился на 0,88% до 3621,94 пункта. Индекс РТС упал на 0,97%, до 1533,07 пункта.
Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар опустился чуть ниже 74,50 руб., а евро находился немногим ниже 90 руб.
ЭМИТЕНТЫ
В лидерах роста к середине сессии были акции ВТБ (+2,25%) и бумаги Распадской (+1,64%). Акции Газпрома подорожали на 1,2%. В лидерах снижения находились бумаги Мосбиржи (-5,49%), которые упали после отсечки под дивиденды за 2020 год, и котировки ТМК (-2,75%).
Акции Газпрома в четверг продолжают повышение, несмотря на внешний негатив, и с технической точки зрения по-прежнему находятся в весьма неплохой позиции для развития среднесрочного роста. Бумаги краткосрочно выглядят несколько перекупленными, в связи с чем при неспособности закрепиться выше сопротивления 247,50 руб. можно говорить о рисках коррекции в район 237,5-238 руб. Выше 228,50 руб. основной тренд, однако, остается восходящим, а при пробое сопротивления котировки могут стремиться к 256,50 руб. и выше.
РЫНОК ВНУТРИ ДНЯ
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поддались общемировому негативу и опустились к краткосрочным поддержкам 3600 и 1510 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), от района которых стремились отступить к середине дня.
Весомые продажи на зарубежных площадках пока не позволяют ожидать существенного улучшения настроений к вечеру, но снижение пока что проходит в рамках основного восходящего тренда.
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