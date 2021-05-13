Китай намерен бороться с сырьевой инфляцией
Государственный совет Китая накануне объявил о том, что примет различные координационные меры монетарной политики и иных инструментов для поддержания экономической стабильности и сдерживания роста цен на сырьё.
Детали плана не раскрываются, но фьючерсы на поставку руды на Даляньской товарной бирже закрыли день снижением на 7,5%. Фьючерсы на арматурную сталь на Шанхайской фьючерсной бирже потеряли в цене 2,9%.
Нефть также дешевела, хотя в данном случае стоит больше говорить о реакции рынка на продолжающийся COVID-19 кризис в Индии. Официальные цифры новых случаев немного улучшились. За среду было выявлено чуть более 348 тыс. новых заболевших.
Однако инфекция быстро распространяется в сельских районах, где доступ к медицине существенно ниже, чем в городских образованиях. Индия является третьим по объёмам импортёром нефти в мире. Представители сферы здравоохранения заявляют, что реальное число заболевших может быть в 5-6 раз больше.
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