Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 14 мая, составил 74,36 руб. (+32 коп.), курс евро — 89,93 руб. (+9 коп.) В ходе торгов 13 мая курс доллара к рублю на 17.25 МСК составил 73.84 руб (-65коп.), курс евро к рублю —89.75(-11 коп.) Стоимость бивалютной корзины выросла на 21 коп, до 81,37 руб.

Крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline возобновил работу после кибератаки. На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть маки Brent на торгах 13 мая к вечеру снизилась на 2,28% до 68 USD за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 2,31%, до 64,55 USD за баррель. Индекс S&P 500, после коррекции, продолжавшейся с 7 мая, перешел к осторожному росту.

Помимо локальных причин для падения стоимости нефти, набирают силу опасения падения мирового спроса на энергоносители на фоне данных о рекордной заболеваемости коронавирусом в Индии. Вероятно, цены на нефть продолжат снижение в ближайшее время.

Рост инфляции на фоне сокращения доходов населения по всему миру не дает возможности производителям в реальном секторе наращивать производство. После реализации отложенного спроса в 1 кв 2021 года мы можем увидеть стагнацию и падение производства товаров уже со 2 кв 2021 года.

Стоимость фьючерсов на алюминий от пика 7 мая на уровне 2550 USD за тонну продолжает коррекцию, опустившись до 2 492 USD за тонну. Цена на алюминий все еще находится на максимумах 2018 года и, вероятно, продолжит коррекцию до 2400 USD за тонну и ниже.