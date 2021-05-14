Российский рынок акций вчера показал смешанную динамику. Единой тенденции не было как в отдельных секторах, так и в целом по голубым фишкам и второму эшелону. Обороты торгов в акциях оказались чуть выше 100 млрд руб. — средний результат.

Цены на нефть в четверг упали на 3,3%. Фьючерсы Brent опустились с $69 до $67 за баррель. В относительном выражении 3%-ное снижение выглядит внушительным, однако, пока нефтяные котировки выше $60–65, российские акции и рубль должны сдержанно реагировать на волатильность сырья. Текущие отметки по-прежнему привлекательны для акций нефтяников и предполагают существенное улучшение их финансовых результатов в 2021 г., особенно с учетом потенциального роста добычи из-за смягчения сделки ОПЕК+.

Что касается ближайших перспектив по Brent, то отметим признаки слома локальной восходящей тенденции. Если сегодня не удастся вернуться и закрепиться выше $67, то откат будет продолжен в ближайшую область торможения $63,5–65,5.

На западных площадках вчера наблюдался отскок после снижения. В США индекс S&P 500 вырос на 1,2%. На мой взгляд, этот подъем не является привычным разворотом и возвратом в рамки устоявшейся восходящей тенденции. Фактор инфляционных опасений в мае–июне может продолжить оказывать негативное влияние на настроения глобальных инвесторов. Главным образом это связано с рисками более быстрого начала ужесточения ДКП со стороны ФРС, чем ожидалось ранее.

По индексу S&P 500 ближайший ориентир снизу может быть расположен около отметки 4000 п.

По индексу Мосбиржи вчера вновь была протестирована область торможения 3600–3630 п. Она остановила волну распродаж. Рынок продолжает выглядеть сильно относительно развивающихся площадок, не замечает коррекции цен на нефть.

Более сильные уровни поддержки по индексу Мосбиржи сейчас расположены около 3540–3550 п., однако для спуска к этим отметкам необходимо дальнейшее существенное ухудшение внешнего фона. Краткосрочный взгляд по рынку преимущественно нейтральный.

В фокусе

ВТБ (+5%). После волны коррекции акции банка вновь пользуются высоким спросом. Вчерашний импульс подтвердил актуальность среднесрочной восходящей тенденции. При стабильном внешнем фоне котировки могут вновь вернуться выше 5,2–5,4 коп.

Распадская (+3,1%). Ралли в акциях продолжается на фоне ожиданий выделения угольных активов Евраза, а также на фоне высоки цен на коксующийся уголь. Переписаны рекордные уровни. Учитывая текущие сырьевые цены и корпоративные события, бумаги по-прежнему не выглядят дорогими.

Газпром (+2,2%). Акции выглядят очень сильно. Вероятность опережающей динамики оценивается как высокая. Бумаги Газпрома — это достаточно простая и уверенная ставка с фокусом на подъем цен на газ в Европе, а также на увеличение объемов поставок. Не удивлюсь, если акции до дивидендной отсечки сумеют приблизиться к максимумам последних лет около 270 руб.

Сбербанк-ао (+1,6%). Бумаги начали вчерашнюю сессию со снижения. Однако в течение дня показали поступательный рост. Поддержку оказало сообщение о том, что Сбербанк при наличии дополнительного капитала может рассматривать возможность повышения доли дивидендных выплат от чистой прибыли свыше 50%.

Учитывая результаты января–апреля, банк способен по итогам 2021 г. заработать более 1 трлн руб. чистой прибыли, так что дивиденды в следующем году могут оказаться рекордными: более 22 руб. на акцию.

ТМК (-2,8%). Акции опустились к минимальным значениям после мартовского дивидендного гэпа. Снижение котировок выглядит справедливым. Притока крупных инвесторов в актив с учетом низкого free-float ждать не приходится. Ожиданий повторения высоких дивидендов в следующем году у участников рынка нет. Какой-то идеи для роста не наблюдается. Слабая динамика может сохранится в среднесрочной перспективе.

FixPrice (-2,9%). Долгое время депозитарные расписки компании после IPO находились в боковом формате и не показывали выраженной динамики. Мы много раз отмечали, что оценка FixPrice в рамках размещения была очень высокой, так что устойчивость котировок вызывала сомнения. Сейчас видим постепенное сползание цены и даже ускорение этой волны, что оправданно. Несмотря на то, что расписки торгуются сейчас на 5,3% ниже уровня выхода на IPO, бумаги по-прежнему сложно назвать недооцененными. Наоборот, вижу высокие риски их дальнейшего падения. За последние 16 сессий котировки снижались в 14 случаях, что отражает отсутствие повышенного спроса инвесторов. Причин для его появления пока не наблюдается.

Mail.ru Group (-3,1%). Бумаги компании на Мосбирже вчера обновили минимумы. Котировки падают 13 сессий подряд и выглядят сильно перепроданными. Существенного интереса инвесторов пока не наблюдается.

Московская биржа (-4,7%). Акции очистились от дивидендов, падение было ожидаемым. Уверенности в быстром закрытии гэпа сейчас нет. Оценка компании близка к справедливой.

Согласно опубликованной вчера статистике, темпы роста количества физлиц, имеющих брокерские счета, замедляются. В апреле на биржу пришло 623 тыс. новых клиентов, против 754 тыс. в марте и 883 тыс. в феврале. Это не говорит об ухудшении инвестиционного кейса компании, однако отражает закономерный спад притока новых инвесторов после бурного роста, который произошел в период пандемии и низких рублевых ставок. При этом число активных клиентов Мосбиржи, совершающих сделки, в апреле выросло до 1,9 млн человек, тогда как в марте было 1,8 млн, в феврале — 1,6 млн.

Сегодня финансовые результаты за I квартал по МСФО могут опубликовать Роснефть, Башнефть и Интер РАО.

В пятницу последний день для попадания в реестр акционеров М.Видео. На одну акцию будет выплачено 38 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,45%, нефть Brent в минусе на 0,4% и находится около уровня $66,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия четверга.