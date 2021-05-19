Приобретаемый бизнес может быть оценен в 92 млрд руб.…

Вчера Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) объявил о заключении сделки по приобретению активов Дикси. Стоимость сделки может составить 92 млрд руб. исходя из стоимости бизнеса (enterprise value), планируется, что она будет закрыта к концу августа этого года. Сделка может потребовать одобрения Федеральной антимонопольной службы и выполнения ряда других условий. Компания также сообщила о том, что не ожидает, что покупка окажет влияние на выплату дивидендов. Дикси продолжит оперировать под собственным брендом в качестве отдельного юридического лица.

…и добавить около 20% к выручке

По условиям соглашения, Магнит приобретет 2 612 магазинов формата «у дома» общей торговой площадью 778 000 кв. м и 39 магазинов «Мегамарт» общей торговой площадью 76 000 кв. метров. Большинство приобретаемых магазинов формата «у дома» расположены в Москве или Московской области (1 329 магазинов) и Санкт-Петербурге или Ленинградской области (458 магазинов). Также компания купит пять распределительных центров. В итоге, общая торговая площадь сетей Магнита может вырасти на 11%, а торговая площадь сети магазинов «у дома» – на 15%. Исходя из прошлогодних показателей, приобретение способно увеличить выручку на 19%. При этом оценка покупаемых активов выглядит достаточно привлекательно. В частности, по показателю EV/Sales 2020 дисконт к самому Магниту составляет около 52%, по показателю EV/Общая торговая площадь – 18%.

Стратегически оправданная покупка по привлекательной цене

Мы рассматриваем новость о приобретении Дикси как весьма позитивную для Магнита. В результате покупки компания сможет усилить позиции на важных рынках двух столичных регионов, где она на данный момент существенно уступает своему основному конкуренту – X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ). Стоимость сделки также выглядит привлекательной, и она не должна ухудшить финансовое положение Магнита, которое отличается высокой устойчивостью. В частности, на конец 1 кв. 2021 г. показатель Чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 месяцев составлял 1,4. Отметим, что интеграция бизнеса двух компаний может нести риски, но должна быть упрощена за счет схожести их основных форматов. Также получение одобрения ФАС может быть осложнено в условиях, когда перспектива роста цен на продовольственные товары вызывает значительные опасения со стороны регулятора.