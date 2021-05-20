К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в минус на фоне ухудшения внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 0,48% до 3617,43 пункта. Индекс РТС снизился на 0,33%, до 1547,86 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 73,50 руб, а евро находился немногим ниже 90 руб.

В лидерах роста к середине сессии были привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+14,28% и +6,04% соответственно), а также бумаги банка "Санкт-Петербург" (+2,57%). В лидерах снижения находились котировки ЛУКОЙЛа (-2,69%) и бумаги Роснефти (-5,56%). Акции РУСАЛа подешевели на 2,33%.

Акции Мечела подскочили после сообщений о чистой прибыли в 1-м квартале 2021 года в размере 7,9 млрд руб против убытка 36,9 млрд руб годом ранее. Консолидированная выручка компании выросла на 13%, до 76 млрд руб при снижении добычи угля на 38% и выпуска стали на 3%.

Акции РУСАЛа же оказались под давлением после того, как второй акционер компании SUAL (помимо En+), отказался поддержать разделение РУСАЛа по предложенной накануне схеме. Такой исход может предполагать конфликт между SUAL и En+.

Бумаги ЛУКОЙЛа шли вниз вместе с котировками нефти и с технической точки зрения сохраняют слабость. При положении ниже 5900-6000 руб (район средних полос Боллинджера дневного и недельного графика) котировки рискуют развить падение к 5400 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочно по акциям сформировалась некоторая перепроданность, поэтому при улучшении настроений на нефтяном рынке нельзя исключать отскока к указанным сопротивлениям. В целом до закрепления выше 6000 руб преобладающим трендом остается нисходящий.