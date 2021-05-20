Понижательное движение индекса РТС продолжается второй день подряд. Два раза в этом месяце индекс РТС пытался закрепиться выше локального максимума марта 1555,74, но пока не получается. По итогам мая может получится ловушка для "быков", которые покупали при побитии этого уровня. Цены на нефть перешли в "зону медведей", поэтому приходится быть осторожным. На крипторынке медийные лица вроде Кэти Вуд вчера выступили и подтвердили свою приверженность биткоину. Падение криптовалют прекратилось, а кто из медийных лиц выступит и скажет — "не бойтесь покупать акции на падающей нефти?" Да и время ли выступать этим медийным лицам c успокоительными речами? Никакой катастрофы на фондовом рынке пока нет.

На фьючерсе на индекс РТС (июньском) есть поддержка на уровне 153000 и на уровне 151300, индекс развивающихся рынков от MSCI находится на растущем тренде. На индекс МосБиржи "быки" пока удерживают техническую поддержку на 3600. Резюмирую: фондовые боксеры "вошли в клинч" или взаимный захват от усталости. У "быков" нет сил поднимать котировки акций пока цены на нефть снижаются, медведи не имеют аргументов чтобы начать масштабное движение индексов вниз перед встречей Байдена и Путина. Приостановка санкций против Nord Stream указывает на то, что американская сторона не хочет сорвать эту встречу. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном прошла в конструктивном русле и это уменьшает градус геополитической напряженности.

Что будет с фондовыми рынками? Американский индекс S&P-500 растет пятый квартал подряд и я не уверен, что сейчас лучшее время для инвестиций в американские акции. Май по индексу S&P-500 падающий но снижение очень маленькое, чтобы снять квартальный перегрев. Индекс должен снизиться до 3700 пунктов чтобы снять квартальный перегрев. Пока есть большая интрига вокруг американской экономики. ФРС говорит о неизменности ставок в ближайшие месяцы, но мы понимаем, что ФРС поводит адаптивную политику и будет реагировать на вызовы. При этом у ФРС есть критики. Ларри Саммерс, который является экс-министром финансов США считает, что прогноз ФРС о неизменности ставок до конца 2023 года создает "опасное самоуспокоение" на финансовых рынках.

Наш рынок не совсем самостоятельный. Это "вагон" и далеко "вагон-мотор". Куда его "локомотив" потянет (рынок США) туда он и поедет. Если американский рынок войдет в режим коррекции, то первый импульс нашего рынка тоже будет катиться под уклон. Через неделю или две коррекции на американском рынке наш "вагон", простите рынок может отцепиться от американского локомотива и будет какая то самостоятельная "игра". Думаю резерв по инвестированию должен у каждого инвестора, чтобы купить летом подешевевшие акции. Ну а по итогам сегодняшнего цены на нефть могут выйти вниз из мартовского восходящего коридора, но это не катастрофа как я уже сказал ранее.