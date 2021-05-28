Завершился период смягчения денежно-кредитной политики, длившийся последние 5 лет. За это время ключевая ставка Банка России опустилась с 17% (действовала в январе 2015 года) до минимума в 4,25% (достигнут в августе 2020 года).

Смягчение монетарной политики являлось частью более глобального процесса, призванного трансформировать континентальную модель российского рынка в англо-американскую, в рамках которой роль биржевых механизмов перераспределения средств в экономике должна была существенно возрасти.

Снижение ставок банковских вкладов вслед за снижением ключевой ставки привело к существенному снижению привлекательности традиционных инструментов сбережения – банковских вкладов. Население стало превращаться в инвесторов и все чаще приобретать ценные бумаги.

Приток новых участников и новых денег на биржевой рынок в условиях снижения стоимости денег способствовал увеличению спроса на биржевые инструменты и привел к росту фондовых рынков. Сегодня мы наблюдаем эйфорию на рынках и 12 млн физлиц, превратившихся в инвесторов.

В то же время, в банковском секторе уже проявляются последствия превращения вкладчиков в инвесторов. Так, за последние 5 месяцев с 01 ноября 2020 года по 01 апреля 2021 года отток срочных средств физических лиц из российских банков составил 1 трлн руб. (-5,1%). И хотя, пока такой отток в основном компенсирован притоком средств на срочные счета юрлиц, в целом совокупный объем срочных средств начал сокращаться (-42,5 млрд руб., —0,1%).

При этом ситуация не является однородной. Если рассмотреть ведущие банки по величине активов, то за период с 01 ноября 2020 года по 01 апреля 2021 года лидером по абсолютному оттоку вкладчиков физлиц оказался ВТБ (346 млрд руб. или сокращение портфеля вкладов физлиц данного банка почти 14%), на втором месте Сбербанк (231 млрд руб. или сокращение портфеля на 2,3%). Альфа-Банк стал лидером по оттоку вкладов физлиц в процентном соотношении (отток составил 109 млрд руб. но при этом портфель вкладов физлиц данного банка сжался почти на 34%). Общий отток вкладчиков как физлиц, так и юрлиц отмечен у ВТБ и Газпромбанка (совокупные портфели срочных средств данных банков сократились на 11% и 5% соответственно).

Вышеуказанные тенденции в банковском секторе являются тревожными. Поэтому после существенных шагов навстречу американской модели следует ожидать несколько шагов назад.

В частности взят курс на сокращение стимулов и возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, который уже проявился в увеличении ключевой ставки до 5%. Очевидно, что мегарегулятор продолжит повышать ставку и локально ставка превысит уровень в 6%.

Повышение ставок должно способствовать росту ставок по депозитам и при этом оказать охлаждающее воздействие на фондовый рынок, в первую очередь на долговой рынок. Примечательно, что почти 16% активов банковской системы (16,2 трлн руб.) составляют инвестиции в облигации, рост данных активов составил за последние 5 месяцев почти 11%. Таким образом, увеличение ключевой ставки окажет давление на цены указанных активов.

В абсолютном выражении больше всего облигаций сконцентрировано у Сбербанка (5,15 трлн руб. или почти 15% активов). При этом самая сильная динамика прироста облигаций наблюдается у ВТБ (прирост за 5 месяцев составил 74%).

Указанные активы в условиях ужесточения денежно-кредитной политики будут подвержены снижению цен.

По итогам апрельской пресс-конференции главы Банка России рынок получил четкие сигналы о том, что мегарегулятор концентрирует усилия на недопущение раскручивания инфляционной спирали, поэтому в условиях усиления инфляции, следует ожидать продолжения возможно более активных мер по повышению ключевой ставки. В складывающихся обстоятельствах ставка может быть повышена до 7% в течение 3-го квартала.

Ожидания повышения стоимости рублевой ликвидности с одной стороны, окажет восстановительное действие на курс национальной валюты (допускается укрепление рубля по отношению к доллару США до конца года более чем на 10%), а с другой, – вероятнее всего, будет способствовать развитию коррекции на рынке российских акций.

Ближайшее заседание Совета директоров Банка России состоится через 2 недели, 11 июня, поэтому рынок уже сейчас начнет закладывать в цены ожидания принятия очередных решений.



