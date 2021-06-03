МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Рост российского фондового рынка продолжается — индекс РТС "прибавил в весе" 1,82%. Отдельные трейдеры открывают "короткие" позиции по акциям и потом страдают от убытков. Стоит ли торопиться, если "медвежий" рынок пропустить не возможно? На его старте мы увидим или обвал американского фондового рынка или переход нефтяных котировок в зону медведей или индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets пробьет вниз стратегическую поддержку 51,68. Будет знаковое событие, которое приведет к продажам акций на больших объемах. И уж точно "медвежий" рынок не будет длиться один день. Хочу напомнить, что последний цикл снижения нашего рынка начался в середине августа прошлого года, и длился два с половинный месяца.

Вчера Владимир Путин обсуждал перспективы модернизации российской экономики с главой Всемирного Банка. Большое количество позитива пришло с Петербургского международного экономического форума. В частности компания НОВАТЭК и китайская Zhejiang Energy подписали базовые условия соглашения о поставках в Поднебесную в течении 15 лет до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта "Арктик СПГ-2". Когда проект "Арктик СПГ-2" реализуется доля России в мировой торговле СПГ может достигнуть 11%. Вчера акции ПАО "НОВАТЭК" стали лидерами роста на Московской бирже и выросли на 4,15%.

Нефтяные цены растут четвертый день подряд и достигли двухлетних максимумов. Первый день июня ознаменовался пробитием понижательного тренда на уровне 70 по нефти марки (Brent). Запасы сырой нефти в США резко упали на прошлой неделе в связи с началом сезонного роста спроса в летние месяцы. Ожидается, что в официальном государственном отчете о запасах, который будет опубликован сегодня в 18.00 МСК, будет отмечено снижение недельных запасов нефти в США примерно на 2,4 миллиона баррелей. "Премия за риск" на Ближнем Востоке растет. Вчера загорелся и затонул самый большой военный корабль военно-морского флота Ирана. Пожар вспыхнул в машинном отделении. Не диверсия ли это? Не диверсией ли является ли большой пожар на государственном нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Тегерана?

Утренний фон позитивный. Фондовые индексы в США выросли, рынки Азии растут, цены на сырьевые товары на высоких уровнях. Очень хорошо себя показали акции NVIDIA Corporation (NVDA) +3,16%. Правда дальнейший рост без коррекции проблематичен — на графике есть техническое сопротивление 673, кроме того индикатор RSI показывает небольшое "медвежье" расхождение.