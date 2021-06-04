МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Российский рынок акций вера не смог продолжить подъем. Внешний фон начал ухудшаться и на фоне большой перекупленности началась аккуратная фиксация прибыли. В мире вновь усилились опасения, что ФРС скоро приступить к сокращению объема выкупа бумаг на свой баланс. Но такие волны страха мы наблюдаем последние недели периодически, к масштабным распродажам они не приводят.

По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял треть процента, хотя в моменте просадка была свыше 1%. Снижение могло бы быть еще большим, если бы не сплюсовавшие акции ведущих нефтяных компаний, где началась переоценка. Но далеко не факт, что сегодня они смогут продолжить рост, небольшая коррекция по ним очень вероятна.

Внешний фон с утра скорее можно назвать негативным. Американские фьючерсы после вчерашнего снижения пока не думают отскакивать, продолжилось снижение цен промышленных и драгоценных металлов. Нефть, правда, держится на уровне вечернего закрытия, но в такой обстановке она вряд ли способна возобновить уверенный рост.

Так что открытие нас ждет со снижением, которое вполне может продолжиться и далее, если оптимизм не вернется на мировые площадки.

Среднесрочным инвесторам пока рекомендуем оставаться вне торгов, с большой вероятностью мы еще увидим волну роста. Спекулянтам же стоит внимательно читать новости с ПМЭФ, откуда могут прийти важные корпоративные новости. Именно из-за непредсказуемости этих новостей открывать шорты по каким-либо конкретным бумагам опасно. Агрессивным спекулянтам можно порекомендовать попробовать поднять денег на продаже фьючерса на Индекс РТС.

Пара доллар-рубль вчера так и не решилась на штурм сильнейшей поддержки 73. Сегодня с утра торги проходят вяло вблизи отметки 73,3. Особого желания купить валюту в преддверии выходных не будет, никаких рисков на горизонте выходных не видно. Но мы ждем умеренного ослабления российской валюты: день она может завершить чуть выше отметки 73,5.