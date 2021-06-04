МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Рост сменился коррекцией. Индекс Московской биржи обновил максимум, но затем большинство котировок вышли в красную зону. На корпоративных новостях лидерами роста стали привилегированные акции "Квадры" (TGKDP 0,007030, +9,76%). Хуже рынка вновь торговались бумаги HeadHunter (HHRU 2 684, —5,76%)ввиду информации о продаже фондами крупного пакета в рамках SPO. Пара USD/RUB провела сессию вблизи отметки 73,00.

Банк России может повысить ключевую ставку. На экономическом форуме глава регулятора Эльвира Набиуллина подтвердила, что через неделю Совет директоров будет рассматривать возможность повышения ставки. Хотя, на наш взгляд, эта вероятность все еще далека от 100%, но она значительно увеличилась в мае: инфляционные ожидания находятся на пиковом уровне за последние несколько лет, а темпы роста цен, по мнению ЦБ, продолжат повышаться. В то же время мы отмечаем, что ускорение инфляции не препятствует, а, напротив, способствует укреплению экономики: в настоящее время темпы роста цен на товары и услуги составляют менее 6%, что стимулирует спрос. Так называемый инфляционный цикл роста ВВП уже наблюдался ранее в середине 2000-х и может повториться. Однако, если инфляция превысит 5,5% по итогам мая, то регулятор, вероятнее всего, повысит ключевую ставку на один шаг.

Инфляционными драйверами выступают внешние факторы, а также рост цен на продовольственные и сырьевые товары. Умеренное ужесточение монетарной политики в текущих условиях не окажет негативного влияния на экономику и не приведет к оттоку средств из банков. Спрос на циклические акции при этом увеличится.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-73,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3780-3830 пунктов.