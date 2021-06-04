МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. По итогам четверга рубль подешевел на 0,1% до 73,2 за доллар и укрепился к евро на 0,5% до 88,9. Валюты развивающихся стран вчера преимущественно слабели к доллару. Мексиканский песо и турецкая лира потеряли по 1,3%, южноафриканский ранд — 0,9%, чилийский песо — 0,5%. Евро ослаб к доллару на 0,7%. Укреплению американской валюты способствовала хорошая статистика по рынку труда, а также улучшение показателей деловой активности. Композитный индекс PMI в США в мае вырос до 68,7 по сравнению с 63,5 в апреле, что является лучшим показателем среди G7. На этом фоне выросли ожидания сокращения программы выкупа активов ФРС, доходность UST-10 выросла до 1,63% (+4 б.п.).

Сообщение Минфина РФ о намерении заменить в течение месяца все долларовые активы в структуре ФНБ на активы в евро, юане, фунтах, иене и золоте мы оцениваем нейтрально для рубля поскольку они не затрагивают национальную валюту.

Сегодня ожидаем, что рубль продолжит торговаться в узком диапазоне 73,0 — 73,5 за доллар. Высокие цены на нефть обеспечивают устойчивость рубля к усилению доллара к мировым валютам.