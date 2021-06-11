Сегодня ЦБ вновь повысил ключевую ставку на 50 б.п. (до 5,5%). Таким образом, за последние 2 заседания ставка выросла на 100 б.п., что сигнализирует о том, что ЦБ стремится активно реагировать на сложившуюся ситуацию. Интересно, что регулятор впервые за современную историю столкнулся с необходимостью повышать ставку ради охлаждения спроса, а не в антикризисных целях.

Решение вызвано исключительно опасениями ЦБ об уровне инфляции. Активных действий со стороны ЦБ требует сложившаяся после коронакризиса разбалансировка спроса и предложения. В качестве основного аргумента в пресс-релизе упоминается быстро восстанавливающийся спрос (при все еще зажатом предложении), разгоняющий в свою очередь инфляцию. Среди оперативных индикаторов спроса доступны только апрельские данные, но уже в них видно определенное восстановление: потребительский спрос в апреле укрепился на 0,7% м./м. с исключение сезонности, одной из причин стал ускоренный рост потребительского кредитования (см. наш обзор от 8 июня). Впрочем, судя по данным по инфляции, спрос продолжит восстановление и в мае, и в июне. Так, инфляция в мае достигла пика этого года (6%), а на первой неделе июня, по предварительным оценкам, разогналась до 6,1%. Высокую инфляцию как угрозу для экономического роста обсуждали на ПМЭФ в рамках сессии о российской экономике. Фискальные и монетарные власти определенно встревожены и планируют ускоренную нормализацию – как в части ДКП, так и в части бюджетной политики (в частности, возврат к бюджетному правилу в 2022 г.). Отметим, что часть социального стимула экономике еще предстоит пережить – в июле-августе будет проводиться большая часть единовременных выплат, анонсированных в послании Президента (на детей в возрасте 8-16 лет и будущим первоклассникам).

Прочие факторы в нейтрально-позитивной зоне. С нашей точки зрения, решение ЦБ вызвано исключительно возросшими проинфляционными рисками. Так, в части геополитики наблюдается определенная стабилизация – CDS на Россию уже приближаются к отметке 85 б.п., где находились в последний раз в феврале, т.е. до новой волны ужесточения санкционной риторики. Активного оттока капитала из развивающихся стран не происходит, доходности 10-летних облигаций относительно стабильны. Рубль уже торгуется ниже отметки 72 руб./долл., что, кстати, должно в определенной степени позитивно сказаться на ценах.

Рынок меняет свои среднесрочные ожидания. Несмотря на некоторую временную стабильность в части геополитики, участники рынка свопов на ключевую ставку начинают закладывать в свои ожидания устойчивость повышенного уровня инфляции и соответствующие действия ЦБ по нейтрализации политики. Так, если еще 3 недели назад ожидаемый уровень ставки на конец 2021 г. составлял 5,75-6%, то с начала июня (после публикации данных об инфляции) ожидания скорректировались вверх – до уровня 6,25-6,5%. В связи с отклонением от базового инфляционного сценария мы помещаем свой прогноз на пересмотр. В пресс-релизе ЦБ также упоминает «необходимость повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Отметим, что по нашим оценкам, уровень ключевой ставки на конец года вплоть до 6,75% укладывается в среднесрочный прогноз ЦБ по средней ключевой ставке за год (4,8-5,4%).