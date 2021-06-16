Европейский фондовый рынок вырос, что стало восьмой сессией роста подряд, что было вызвано оптимизмом в отношении экономического восстановления в этом году. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 прибавил на 0,1%, немецкий DAX, британский FTSE 100 и французский CAC 40 увеличились на 0,4%.

Согласно данным Федерального статистического управления Германии, Потребительские цены в стране в мае 2021 года выросли на 2,4% в годовом выражении. Инфляция в помесячном выражении составила 0,3%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков.

Основные фондовые индексы США во вторник снизились. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq опустился на 0,71%, Dow просел на 0,27%, а S&P500 снизился на 0,2%.

Опубликованные во вторник данные американского министерства торговли показали, что розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Участники рынка прогнозировали менее значительное сокращение — на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в апреле продажи выросли на 0,9%, тогда как ранее было объявлено об отсутствии изменений.

Наиболее сильно вырос индекс сектора энергетических компаний, на 2,1%, на фоне достижения ценами на нефть нового многолетнего максимума из-за позитивной перспективы для спроса.

Акции Exxon Mobil выросли на 3,6% на фоне резкого роста цен на нефть, а также после того, как Bank of America подтвердил свой рейтинг покупки акций. Аналитики банка считают, что Exxon повысит свои дивиденды до конца года, и видит, что акции подскочат на 45% по сравнению с ценой закрытия в понедельник до $90. После закрытия основной торговой сессии бумаги Oracle упали более чем на 2% несмотря на то, что Oracle опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал. Компания заработала $1,54 на акцию при выручке в $11,23 млрд. Аналитики ожидали, что компания заработает $1,31 на акцию при выручке в $11,04 млрд.

В среду Комитет по открытым рынка ФРС США опубликует решение по монетарной политики. Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года. Кроме того, ФРС может немного повысить прогнозы инфляции по итогам этой встречи, она продолжит классифицировать основную часть нынешнего ускорения инфляции как временную. Сегодня Великобритания опубликует индекс розничных цен май, а США число выданных разрешений на строительство за май. Знаковых отчетов не ожидается.