Российский рынок акций во вторник вновь переписал исторические максимумы на старте сессии, однако затем началась волна распродаж. В течение дневной сессии наблюдалось поступательное снижение.

В преддверии важных событий некоторые участники рынка предпочли зафиксировать прибыль, сократив длинные позиции. Среди голубых фишек слабее остальных выглядели акции Газпрома (-2,4%), которые ранее показали наиболее устойчивую восходящую динамику.

Кроме того, вслед за откатом высокотехнологичного сектора на рынке США у нас серьезные потери понесли Яндекс (-3,2%), Ozon (-2,2%), TCS Group (-3,5%).

Сегодня две центральные темы на повестке: заседание ФРС и встреча президентов РФ и США. Об этих событиях было написано достаточно много. Волатильность в среду может быть повышенной, как и обороты торгов.

В индексе Мосбиржи пока еще сохраняется среднесрочный восходящий тренд. Сверху целевые ориентиры на 3875-3895 п. уже практически были достигнуты. Снизу граница тренда и ближайший важный уровень поддержки расположен на 3600-3620 п. Спуска ниже этих рубежей пока не ожидается

ФРС

От заседания американского ЦБ, итоги которого опубликуют в 21:00 МСК, не ждут повышения ставки или снижения объемов QE. Сейчас в фокусе комментарии регулятора по поводу инфляции. Кроме того, в рамках выступления Джерома Пауэлла его наверняка будут расспрашивать о сроках потенциального сворачивания мер стимулирования.

В ФРС осознают остроту момента, поэтому будут крайне аккуратны в оценках. А условия для начала обсуждения снижения QE вновь постараются увязать с недостаточной скоростью восстановления рынка труда. Игнорирование же текущей инфляции ФРС попробует вновь обосновать скоротечностью этого процесса и приближающимся балансом спроса и предложения в экономике.

Согласно данным опроса Bank Of America, 73% экспертов ожидают, что высокая инфляция в США окажется временным явлением и только 23% — постоянным. В то же время 57% опрошенных инвесторов ожидают, что все коррекции по S&P 500 в ближайшие 6 месяцев окажутся менее 10%.

Саммит Россия-США

Одним из ключевых драйверов роста российских акций и рубля в предыдущие недели стали ожидания встречи Путина и Байдена. Геополитическая дисконт постепенно сокращался, что вместе с высокими ценами на commodities позволило выйти индексу Мосбиржи на новые рекордные отметки. Накопленная перекупленность позволяет начать коррекцию на основании любого повода. Вчерашний откат — это пока лишь первый звоночек.

К текущему моменту не было замечено намеков на то, что по итогам переговоров президентов произойдут какие-то прорывы в отношениях двух стран. Поэтому нельзя исключать, что без появления сигналов о продолжении конструктивного диалога, участники рынка могут отреагировать негативно.

Встреча президентов России и США начнется после 14:00 МСК и продлится несколько часов. По ее итогам каждый из президентов проведет пресс-конференцию, ориентировочно после 18:00.

Нефтяное ралли продолжается

Не менее важным среднесрочным фактором поддержки нашего рынка являются высокие сырьевые цены. Накануне фьючерсы Brent поднялись еще на 1,5% до $74. Поддержку оказала статистика от API о снижении запасов сырой нефти в США.

Позитивная конъюнктура на рынке нефти не располагает к глубокой коррекции нашего рынка. Наоборот, при сохранении Brent около текущих значений любые локальные откаты в нефтяных бумагах можно рассматривать в качестве повода для наращивания позиций. В частности, это может касаться Роснефти или Лукойла.

В фокусе

Сургутнефтегаз-ао (+3%). С восьмой попытки акции все-таки преодолели область 37-38 руб. Это важный технический сигнал, указывающий в пользу продолжения волны роста. Если сегодня удастся удержаться выше этих отметок, то следующие цели сместятся в сторону круглого уровня в 40 руб.

ФосАгро (-3,2%). Масштаб снижения во многом является результатом сильной перегретости бумаг. С середины мая они прибавили почти 20% без каких-либо откатов. В условиях появления локального импульса снижения многие участники поспешили зафиксировать длинные позиции.

Яндекс (-3,2%), Ozon (-2,2%), TCS Group (-3,5%). Снижение сопровождалось волной распродаж в высокотехнологичном Nasdaq Composite, изменения которого часто оказывает сильное влияние на эти бумаги. Риски чуть более глубокой коррекции остаются повышенными.

Сегодня с гэпом вниз откроются акции ММК из-за очищения от дивидендов. Просадка может быть около 3,2-3,7%. Кроме того, в среду последний день перед закрытием дивидендного реестра в привилегированных акциях Центрального телеграфа.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 0,9% и находится около уровня $74,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.