Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост и обновление максимумов, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после неоднозначного начала дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 на старте сессии обновил исторический максимум, после чего перешел к коррекции на фоне неоднозначных макроэкономических данных по розничным продажам, промышленному производству и инфляции. Доходность 10-летних гособлигаций США в течение дня поднималась выше 1,5%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В среду основное внимание рынков будет направлено на подведение итогов заседания ФРС и прогнозы регулятора. Ожидается, что ФРС сохранит мягкий тон, но появление каких-либо намеков на перспективу сворачивания стимулирующих мер может быть воспринято покупателями болезненно.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,25%. Опубликованные в среду с утра данные при этом показали наличие сложностей с инфляцией в том числе в Великобритании, где заметно ускорился рост цен производителей и потребителей в мае.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%. Китайские индексы перед публикацией позже в течение дня данных по розничным продажам и промышленному производству падают в пределах 2,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5%, продолжая обновлять многолетние пики. Котировки международного сорта находятся выше 74 долл., а американского — выше 72 долл. В API накануне сообщили о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 8,5 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов на 4,9 млн баррелей. Схожей динамики в среду ожидают от данных Минэнерго США. Рынок по-прежнему живет ожиданиями восстановления мирового спроса и идет наверх, несмотря на образовавшуюся перекупленность.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после достижения очередных максимумов, перешли к коррекционному снижению и стремились к ближайшим поддержкам 3820 и 1655 пунктов соответственно. Завершение дня ниже укажет на риски развития коррекции к 3765 и 1625 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стоит отметить, однако, что в ходе падения вторника рынку удалось снять краткосрочную перекупленность, что может создать базу для возвращения к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3780-3875 пунктов.

Рубль накануне, после попыток роста в начале дня, ослаб к доллару и евро, а на сегодняшних утренних торгах немного растет. Пара доллар/рубль расположена чуть выше 72 руб. с ближайшим сопротивлением у 72,80 руб.

Пара евро/рубль стремится к 87,50 руб. с ближайшим сопротивлением у 88 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений в ожидании новостей со встречи президентов РФ и США, которые поступят во второй половине дня. Отсутствие явных сигналов сближения позиций представляет собой риск для отечественных акций и рубля, которые уже пытаются перейти к коррекции. Для американского рынка ключевым событием станет подведение итогов заседания ФРС и настрой регулятора на среднесрочную перспективу.