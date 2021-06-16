Индекс Мосбиржи к 11:00 мск 16 июня снизился на 1% в рамках динамики на американских фондовых площадках и вопреки продолжающемуся повышению нефтяных котировок.

Внимание рынка приковано к текущему заседанию ФРС. Если исходить из статистики фьючерсов на федеральные фонды, начало цикла повышения ставок ожидается инвесторами в 2023 году. Как следствие, программа QE должна быть свернута уже в 2022-м. Однако руководство ФРС пока по-прежнему указывает на сохранение текущей политики в среднесрочном периоде.

Несмотря на заявления регулятора, рынок ожидает снижения монетарной экспансии в США, что влечет за собой повышение требуемой доходности вложений. Инвесторы продолжают хеджировать инфляционные риски и отыгрывать ожидания роста экономического спроса покупками нефти, ориентируясь на политику ОПЕК. При этом последние новости с переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене вчера поддержали нефтяные цены. Руководство иранской делегации отметило значительный прогресс в переговорах, но заявило, что "времени для заключения соглашения остается мало". В ближайшую пятницу в Иране должны пройти президентские выборы, победить на которых может Эбрахим Раиси, противник сотрудничества с США.

На фоне роста нефтяных котировок лучше рынка торгуются компании ТЭК. Дополнительную поддержку бумагам «Газпром нефти» оказала информация о прогнозируемом увеличении добычи углеводородов в 2021 году на 2-3%, что, впрочем, уже отражено в рыночных оценках справедливой стоимости компании. При этом фактором, оказывающим давление на котировки "Газпром нефти", является снижение прироста прибыли: по итогам 2020-го компания получила чистую прибыль по МСФО в размере более 117 млрд руб., а по данным отчета за первый квартал 2021-го чистый финансовый результат составил лишь 84 млрд руб.

Хуже рынка выглядят бумаги "Фосагро" и "Северстали", что, вероятно, связано с ожиданиями по увеличению расходов на снижение выбросов углекислого газа, а также возможным усилением усиления регуляторного давления на бизнес компаний. Сегодня появилась информация о том, что РАН привлечет своих специалистов для оценки углеродных выбросов в Вологодской области и формирования стратегии по их сокращению для двух крупнейших предприятий региона, "Фосагро" и "Северстали".

Сегодня во второй половине дня возможно техническое восстановление рынка. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3815-3845 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,00-73,00 и 87,15-88,05 соответственно.