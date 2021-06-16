Компания Oracle отчиталась за второй квартал, продемонстрировав динамику выручки и прибыли лучше ожиданий. Менеджмент дал сильный прогноз на следующий год.

Так, оборот вырос на 8% г/г, на 2% превысив консенсус аналитиков и на 1% — ожидания руководства. Однако с поправкой на эффект валютных колебаний увеличение выручки составило 4%. Разводненная EPS non-GAAP выросла на 29%, на 17,5% превзойдя прогнозы инвесторов.

Сегмент бизнеса «Облачные сервисы и лицензионная поддержка» расширился на 8% главным образом благодаря облачным SaaS-решениям, включая Fusion ERP, Fusion HCM и NetSuite ERP, рост поступлений от которых составил 46%, 35% и 26% соответственно, что оказалось существенно выше показателей прошлого квартала (даже с учетом корректировки на валютные колебания). Выручка облачных бэк-офисных решений выросла на 32% и составила в годовом выражении $4,4 млрд. Менеджмент подчеркнул лидерство компании в облачных ERP-продуктах (что подтверждается последним отчетом Gartner), а также указал на стремление усилить позиции в CRM-сегменте.

В направлении инфраструктурных решений продажи выросли на 6%. Выручка облачного подсегмента, включая OCI (IaaS), увеличилась на 103% г/г (против 123%-го повышения в первом квартале), приведенные к году продажи составили $2,3 млрд.

Сегмент баз данных прибавил 8% г/г (+4% без учета валютных колебаний), при этом автономные БД увеличились на 56%, облачные БД — на 50%. В числе драйверов роста СЕО компании отметил запуск нового процессингового движка HeatWave, который, согласно оценкам Oracle, демонстрирует производительность в 10-100 раз выше по сравнению с Amazon Aurora.

Оборот сервисного направления повысился на 11%. Сегмент аппаратных решений остается в числе отстающих: продажи сократились на 2%.

Операционная маржа (по GAAP) снизилась на 1 п.п., до 40%, на фоне увеличения расходов на разработку облачных продуктов. Тот же показатель, рассчитанный non-GAAP, сохранился на уровне прошлого года — 49%.

СЕО указал на рост инвестиций в бизнес: в следующем финансовом году объем капитальных расходов составит $4 млрд (против $2,1 по итогам текущего фискального периода), при этом компания сосредоточится на вложениях в облачный сегмент. Важным положительным аспектом отчета является повышение прогноза по росту выручки на следующий фискальный год до 4-6% (без учета валютных колебаний) против +3,6% в текущем году. В поквартальном выражении увеличение продаж ожидается на уровне 3-5% (1-3% без учета валютных колебаний), рост non-GAAP EPS, по прогнозам, составит 2-6%.

В целом мы оцениваем квартальные результаты Oracle положительно: динамика выручки оказалась выше ожиданий, менеджмент дал сильный прогноз на полный год, а также сделал акцент на увеличении инвестиций. Как следствие, мы повышаем прогноз по росту финансовых показателей на следующие два года, принимая во внимание возможное усиление спроса в результате восстановления экономики. Полагаем, что давление на маржинальность будет непродолжительным, однако это является фактором неопределенности для инвесторов. Мы повышаем целевую цену до $76,4, рекомендация — "держать".