Вчера с самого начала основной торговой сессии индексы с места в карьер покатились под горку. Виной тому стали данные по розничным продажам за май месяц, которые достаточно неожиданно показали снижение в —1,3% против прогноза в +0,2%.

Выше прогноза оказались еще и темпы роста цен производителей, что свидетельствует о том, что темпы инфляции пока ослабевать не собираются. Все это в совокупности и испортило настроение инвесторам.

Правда первая достаточно острая негативная реакция на вышедшие макроданные достаточно быстро прошла. Участники рынка нашли "лазейку" в данных и немного успокоили себя тем фактом, что в розничных продажах произошло смещение с сектора виртуальных услуг и товаров длительного пользования (дома и автомобили) на сектора, связанные с отдыхом и путешествиями, что, собственно говоря, является косвенным подтверждением, что жизнь налаживается и коронавирусная эпидемия потихоньку сдает свои позиции.

Через пару часов после старта торгов участники рынка совсем успокоились и даже попытались вытащить индексы в плюс. Однако сделать это не удалось и вторую половину дня индексы провели во флэте.