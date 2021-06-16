Активность на рынке IPO в США по итогам первого квартала заметно увеличилась. С начала текущего года результате первичных размещений привлечено $171 млрд против $168 млрд за полный 2020-й. При этом существенно выросло число размещений в формате SPAC. С марта через эту процедуру девять компаний привлекли $1,4 млрд.

Ожидания, связанные с выходом на биржу Robinhood и Krispy Kreme и ряда других компаний, подогревает рынок IPO в целом. Размещение китайской службы каршеринга Didi Chuxing, которая подала соответствующую заявку на прошлой неделе, может стать крупнейшим для бирж США после IPO Alibaba в 2014 году. Осенью производитель электромобилей Rivian Automative может привлечь до $50 млрд.

В то же время распродажа на фондовом рынке в прошлом месяце, вызванная опасениями по поводу инфляции, затронула и рынок IPO. Выход на биржу во избежание неудачи отложили как минимум три компании. Теперь же страхи относительно стабильности роста фондового рынка постепенно рассеиваются. Инвесторы готовятся к тому, что это лето будет жарким в плане первичных размещений. Мы ожидаем обновления рекорда объемом привлеченных средств. По нашему мнению, компании, выходящие на IPO (без учета SPAC) этим летом, способны привлечь до $40 млрд. Если прогноз оправдается, этот объем превысит результат лета прошлого года.