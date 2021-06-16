После позитивного старта рубль некоторое время сдавал позиции вслед за нефтью, однако незадолго до открытия основных торгов перешел к активному росту. Сегодня глобальные площадки в основном демонстрируют разнонаправленную динамику, совершив рывок вверх на старте европейских торгов, но вскоре снизились, обновив дневной минимум.

Нефть в начале дня активно повышалась, переписывая многомесячные вершины благодаря сильным данным Американского института нефти. Однако еще утром нефтяные цены стали сдавать позиции, ускорив снижение в начале наших торгов.

Сегодняшняя динамика мировых рынков отражает неопределенность, связанную с итогами заседания ФРС (21:00 МСК) и последующей пресс-конференцией ее главы (21:30 МСК). От американского регулятора не ожидают изменений сверхмягкой монетарной политики. Тем не менее, на фоне ускорения инфляции в США ФРС может дать сигнал о предполагаемом моменте начала ужесточения денежно-кредитных условий. Если инвесторы посчитают, что это произойдет слишком рано, это может спровоцировать довольно серьезное и продолжительное снижение рынков.

Для нас дополнительным фактором, способным вызвать сильные движения, выступает встреча президентов России и США, начавшаяся в 14:40 МСК. Ее итоги могут заложить основу для дальнейшего сближения сторон по ключевым вопросам, что будет позитивно воспринято инвесторами. Если же она закончится без явных свидетельств стремления к улучшению двухсторонних отношений, это способно существенно разочаровать участников российского рынка, вызвав серьезные распродажи рублевых активов.

Большинство развивающихся валют поначалу торговалось в плюсе благодаря снижению доллара, стартовавшему утром. Однако после открытия европейских торгов он стал предпринимать активные коррекционные попытки, что оказало давление на сектор. Некоторые представители вышли в небольшой минус.

Российский долговой рынок продолжает развивать очередное нисходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI довольно активно снижается, находясь под давлением вторую сессию подряд.

Во второй половине дня рубль стал умеренно сдавать позиции, хотя ситуация на мировых рынках улучшилась. Вероятно, сказываются опасения по поводу итогов ключевых событий среды.

НЕФТЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ С НОВЫХ МНОГОМЕСЯЧНЫХ ВЕРШИН

Нефтяные цены в начале дня активно повышались, котировки Brent продолжали обновлять двухлетние вершины, WTI — максимальные с октября 2018 г. уровни. Однако еще утром нефть стала сдавать позиции, ускорив снижение в начале наших торгов. Затем произошел коррекционный отскок. Сейчас Brent находится около отметки $74,3.

Росту нефтяных цен способствовали сильные данные Американского института нефти, который показал более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти. Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,3 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,4 млн барр.

ДОЛЛАР ПЫТАЕТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ РОСТ

Поначалу американская валюта сдержанно повышалась, но утром перешла к снижению. После открытия европейских торгов индекс доллара (DXY) совершил несколько активных восходящих попыток, однако они быстро завершались резкими просадками. Сейчас DXY находится в небольшом плюсе около значения 90,5 п.

Европейская валюта сегодня также в основном совершает разнонаправленные движения в рамках узкого диапазона консолидации. В данный момент пара EUR/USD несет небольшие потери около отметки 1,212.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Пара USD/RUB продолжает консолидироваться недалеко от недавно установленного десятимесячного минимума. Пока дневная свечка не будет закрыта над сопротивлением 72,64, более вероятно возобновление снижения с ближайшей целью в районе 70,5 руб.