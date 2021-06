На прошлой неделе годовая инфляция в России впервые с 2016 года превысила 6%, а в США был достигнут абсолютный рекорд более чем за десятилетие – в мае рост цен "год к году" составил 5%. Учебник и здравый смысл говорят, что в таком случае рефлекторно рынки облигаций должны были разбежавшись прыгнуть со скалы в преддверии неминуемого и скорого повышения ставок. Дмитрий Космодемьянский рассказывает, почему вопреки устоявшимся правилам рынка цены на облигации при рекордной инфляции растут.

Доходности упали, а цены на облигации выросли: российские ОФЗ, а также суверенные облигации развивающихся рынков, номинированные в долларах США, и высокодоходные бумаги американских компаний растут. Почему на этот раз всё наоборот?

В качестве ответа на вопрос подходит, с нашей точки зрения, вынесенная в заголовок, перевернутая с ног на голову трейдерская пословица про слухи и факты – "sell the rumor, buy the fact" (вместо привычного "buy the rumor, sell the fact"). Она описывает устройство человеческой психики с точки зрения совершения определенных действий на рынке и не привязана к тому или иному рыночному или экономическому событию. Если смотреть на ситуацию пристально, оказывается, что, по мнению большинства опрашиваемых экономистов и участников рынка, текущий рост инфляции временный, а значит скоро произойдет возвращение к нулевым (в долларах) и низким (в рублях) ставкам. Покупаем факты.

Если объяснять подробнее, в США рост инфляции был вызван единовременным стечением многих обстоятельств. Так, по-прежнему закрыт доступ мигрантов на крупные развитые рынки труда, в связи с чем растут цены на продовольствие и прочие товары. Стимулирование в виде прямых денежных выплат привело в США к ажиотажному спросу на дома, как следствие – к дефициту пиломатериалов, и естественному, но от этого не менее впечатляющему росту цен на них. Фьючерсные контракты на этот актив за год с мая 2020-го по май 2021 года выросли в пять раз – с $350 до $1750 за один бордовый фут. Однако, как – по легенде – было написано у царя Соломона на перстне, «и это пройдет». Ажиотаж спал, фьючерсы на доски упали более чем на 40% со своего майского пика, границы потихоньку открываются, а новые адресные выплаты уже не обсуждаются даже среди самых отмороженных сторонников разбрасывания денег с вертолета.

Поэтому вместе с невероятной статистикой по текущей инфляции (5% годовой инфляции, в США такого не было 13 лет) мы увидели стабилизацию инфляционных ожиданий. То есть, крупные экономические агенты, в том числе игроки на рынке облигаций вернулись к парадигме «нулевые ставки навсегда» и бросились скупать приносящие процентный доход активы. Это и вылилось во фронтальный рост рынка облигаций.

В России структура экономики другая и инфляционные ожидания стандартно более высокие. Как следствие, разумные аргументы в пользу временного характера роста цен игнорируются населением, вызывающим к жизни из памяти непростые времена коллапса денежной системы, последовавшие после развала СССР. Тем не менее, крупные игроки на рынке облигаций всё же более рациональны. Бумаги с длительным сроком до погашения значительно выросли на новостях о повышении ставки, вероятно, позитив на рынке американских гособлигаций также сыграл в этом определенную роль. Я считаю, что даже если ставка ЦБ вырастет до 6% в ближайшее время, рынок уже начал заглядывать «за угол» – то есть адаптироваться к будущему снижению ставки, которое неминуемо последует после обуздания текущей инфляции.

Не лишним будет напомнить, что облигации имеют значительный плюс, которым не обладают ни акции, ни товарные активы – доходность к погашению купленной бумаги будет в любом случае реализована. Более того, при росте доходностей приходящие купоны реинвестируются под более высокую ставку, что еще сильнее повышает прибыльность вложений.

В заключение отмечу, что текущие пока еще низкие цены создают прекрасные возможности для входа в рынок, который имеет отличные шансы на положительную динамику в среднесрочной перспективе. Несмотря на то, что некоторая волатильность может смущать консервативных инвесторов в облигации, необходимо четко понимать – вместе с падением цен увеличивается будущая доходность ваших облигационных вложений.

И это не радужные мечты, как в случае с рынком акций, а математический факт.