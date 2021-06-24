Российские индексы к закрытию могут выйти в плюс
Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,1%, притом что фьючерсы на американские индексы и нефть выросли в цене в пределах 0,5%.
Главы ФРБ Атланты и Далласа Рафаэль Бостик и Роберт Каплан заявили, что ставка должна быть повышена уже в 2022 году, что накануне привело к снижению покупательской активности, особенно в банковском секторе.
На этом фоне хуже рынка нынешним утром выглядели акции Сбербанка. Давление на его котировки оказывают опасения инвесторов по поводу влияния карантинных ограничений на спрос в потребительском секторе, которые неблагоприятны для комиссионных доходов Сбера. В результате этого воздействия могут быть снижены кратко- и среднесрочные оценки справедливой стоимости банка.
ВТБ 18 июня выпустил пресс-релиз, в котором указано, что количество транзакций в общепите Москвы после ввода ограничений за первые несколько дней снизилось на 15% к предыдущей неделе, до 640 тыс. Выручка сегмента уменьшилась на 5%, примерно до 370 млн руб.
Акции ВТБ сегодня выглядят лучше рынка. Возможно, интерес ко второму по величине банку страны связан с тем, что доля комиссионных доходов в его прибыли примерно вдвое меньше, чем у лидера сектора Сбера.
Во второй половине торгового дня мы считаем вероятным выход отечественного рынка в плюс. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3820-3850 пунктов. Ориентиры для USD/RUB и EUR/RUB: 72,00-72,80 и 86,00-87,20 соответственно.
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