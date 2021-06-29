Российский рынок акций показал смешанную динамику в понедельник. После незначительного роста в первой половине дня к концу сессии индекс МосБиржи ушел на отрицательную территорию на фоне падения нефтяных котировок.

Торговая активность остается низкой. Оборот в акциях индекса в дневную сессию составил 61 млрд руб., что на 25–30% ниже среднего значения для этого года. Сказывается сезонный фактор, отсутствие корпоративных отчетов, а также локальная боковая тенденция на рынке.

По индексу МосБиржи техническая картина по-прежнему не меняется. Сверху в качестве цели и важной области сопротивления выступает район 3875–3890 п. Вчера была попытка начать движение к этим отметкам, однако снижение ряда тяжеловесных голубых фишек не позволило продолжить трендовый подъем.

Снизу промежуточной поддержкой выступает зона 3765–3775 п. Она выступает реперной точкой, спуск ниже которой откроет дорогу к дальнейшему падению в сторону трендовой границы на 3640 п.

Несмотря на долгосрочный положительный взгляд, краткосрочные ожидания по российскому рынку сдержанные. Причины:

— появляются признаки слома растущей тенденции в нефти;

— притоки нерезидентов сменились оттоками;

— дивидендные гэпы до середины июля отнимут около 1,5% у индекса;

— сохраняются устойчивые ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ, что в теории негативно для рынка акций;

— относительно крепкий рубль не располагает к росту бумаг экспортеров.

Одним из ключевых факторов снижения нашего рынка накануне выступила коррекция нефтяных котировок. Фьючерсы Brent в понедельник снизились на 2%. Сегодня с утра торги проходят около $74,5. Откат перед заседанием ОПЕК+ выглядит логичным. В базовом сценарии можно рассчитывать на то, что картель примет решение продолжить наращивать добычу с августа. Точные параметры пока неизвестны, но предположим, что увеличение составит около 500 тыс. б/с.

Согласно данным Bloomberg, в ОПЕК+ оценивают текущий дефицит на рынке в 1,7 млн б/с, так что наращивание производства даже с учетом планового июльского увеличения выглядит оправданным. Ожидания приближения баланса спроса и предложения на рынке нефти способно снизить бычьи настроения. Особенно, если в ближайшее время появится прогресс в переговорах по «ядерной сделке» с Ираном. К тому же осенью из-за сезонного фактора спрос на сырье несколько снизится.

Потенциальная слабость нефти — пока незначительный риск для рубля. Волатильность Brent в пределах $65–75 может оказывать ограниченное влияние на пару USD/RUB. Вчерашний день в этом плане показателен: нефть упала на 2%, тогда как курс доллара не изменился и остался около 72,2. Более того, в ближайшей перспективе по-прежнему можем увидеть спуск в диапазон 71,5–72.

За океаном тем временем продолжается ралли. Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 переписали исторические максимумы. Очередной компанией, которая перешла в клуб корпораций с капитализацией в триллион долларов, стала Facebook.

На Санкт-Петербургской бирже главной фишкой с большим отрывом от всех остальных по-прежнему остается Virgin Galactic. Оборот торгов в понедельник составил $853 млн. Для сравнения это почти в 8 раз больше, чем у акций Газпрома, лидера по объему торгов на Московской бирже.

В фокусе

∙ Группа «Мать и дитя» (+4%). Акции оказались в лидерах среди более-менее ликвидных бумаг. Они остаются в рамках растущего тренда и находятся в шаге от исторических максимумов. Отмечается высокий интерес частных инвесторов к этой истории. Долгосрочный взгляд на бизнес «Мать и дитя» умеренно позитивный, хотя акции и не выглядят чрезмерно недооцененными. Постепенный рост загрузки центра Лапино-3 может поддерживать рост операционных показателей в будущем.

∙ OZON (+3%). Бумаги последовали за общей тенденцией в секторе высоких технологий. Ускорение произошло после открытия торгов в США. Амплитуда колебаний в ближайшие сессии наверняка останется высокой. Возможен возврат в район 4400–4500 руб.

∙ ВТБ (+2%). Лидер среди наиболее ликвидных фишек. Банк отчитался о финансовых результатах за май. Компания идет по траектории выполнения годового плана по чистой прибыли, причем по верхней границе прогнозного диапазона 250–270 млрд руб. Это создает запас для положительной переоценки бумаг на горизонте года, в том числе в расчете на дивидендную доходность близкую к 10%.

∙ X5 Group (+1,8%). Устойчивый подъем расписок ритейлера продолжается. Котировки приближаются к району сопротивления около 2550 руб. Допускаем временное торможение в условиях локальной перекупленности.

∙ РУСАЛ (-3,3%). Аутсайдер среди металлургов. Негатив от введения экспортных пошлин уже учтен в бумагах. Просадка за три сессии составила 13%, что выглядит избыточной реакцией. Не исключаем локальный отскок в условиях подъема цен на алюминий выше $2500.

∙ Сегодня пройдут годовые общие собрания акционеров в ФСК ЕЭС, Абрау-Дюрсо, Группе Самолет.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник еще немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,6% и находится около уровня $74,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника.



