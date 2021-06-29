Акции ряда крупнейших мировых технологических компаний в понедельник достигли новых рекордных отметок, продолжив рост, который уже привел к увеличению капитализации фондового рынка в этом году на $6 трлн. После колебаний между плюсом и минусом на протяжении большей части сессии S&P 500 (+0.2%) поднялся на фоне новостей о том, что Facebook (+4.2%) добилась отклонения двух исков о признании ее монополией. Некоторые из любимых акций «оставайся дома», такие как Apple (+1.3%), Amazon.com (+1.3%) и Zoom Video Communications (+4.4%), начали расти по мере того, как «рефляционный трейд» пошел на убыль. Круизные операторы и авиакомпании упали из-за того, что страны Европы и Азии ввели новые ограничения на прибывающих из Великобритании, где наблюдается новый всплеск случаев заражений коронавирусом. По мере приближения к окончанию одного из лучших первых полугодий для рынков акций в истории, дебаты по поводу завышенных оценок снова выходят на первый план. Индекс S&P 500 торгуется выше среднего показателя P/E за последнее десятилетие, а текущий квартал скорее всего станет пиковым с точки зрения восстановления корпоративных прибылей из пучин пандемии. Между тем, спрос на хеджирование от снижения рынка в ближайшие месяцы на рынке опционов заметно повысился. «Инвесторы не должны ожидать, что акции будут расти по прямой линии, а скорее готовиться к тому, что наберет ход восстановление экономики», — написал клиентам Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег Oppenheimer. «Мы ждем прогресса в экономических данных на этой неделе. Если будут разочарования, — это может привести к росту волатильности. Если, наоборот, данные выйдут лучше ожиданий, — это станет дальнейшим подспорьем рынкам».

ОПЕК + ожидает, что мировые нефтяные рынки останутся в дефиците в этом году, если добыча останется стабильной, согласно данным Bloomberg, которые Объединенный технический комитет рассмотрит во вторник. В августе спрос может превысить предложение на 1.7 миллиона баррелей в день, а во втором полугодии дефицит в среднем составит 1.9 миллиона. Фьючерсы на нефть упали в преддверии встречи альянса в четверг, которая, как ожидается, приведет к увеличению в августе. Однако группа может проявить осторожность на фоне неопределенности по поводу ядерной сделки с Ираном.

Goldman Sachs Asset Management отдает предпочтение акциям против корпоративных и государственных облигаций в ожидании устойчивого роста мировой экономики во втором полугодии. Что касается самих акций, GSAM нравятся такие проциклические сегменты «стоимости», как Financials, Energy и Industrials. Что касается макроэкономики, то прогнозируется, что Китай завершит год с ростом ВВП более +9%, Европа — более +5%, а США — почти +7% благодаря накоплению сбережений.

Крупнейшие банки Уолл-стрит с энтузиазмом отреагировали на прохождение стресс-тестов ФРС. Morgan Stanley удвоил квартальные дивиденды до $0.70 и объявил о выкупе акций на сумму $12 млрд. JPMorgan увеличил дивиденды до $1 с $0.90 и продолжит существующую программу обратного выкупа. BofA повысил дивиденды на +17% до $0.21, в то время как Goldman Sachs объявил, что он увеличит квартальные выплаты с $1.25 до $2. Акции всех четырех банков выросли на новостях.