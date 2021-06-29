Общий взгляд

Пожалуй, самым любопытным событием прошедшего дня стало заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что на июльском заседании регулятор будет рассматривать вопрос повышения ключевой ставки на 25-100 б. п. Центробанк вообще редко анонсирует свои решения, предоставляя возможность экспертам по множеству косвенных признаков гадать, что будет с процентными ставками, а аналитическим агентствам – формировать на основании их мнений консенсус-прогнозы. А тут ЦБ РФ прямо и недвусмысленно подал сигнал, что намерен непреклонно ужесточать денежно-кредитную политику, да еще и достаточно высокими темпами.

Ведь повышение на 100 б. п. будет означать, что заявленной ранее цели в 6% по ключевой ставке удастся добиться не к концу года, как планировалось ранее, а уже к середине. Не исключено, что ситуация с быстрым разгоном инфляции действительно всерьез тревожит наши монетарные власти.

Ну, а банки уже заранее готовятся переписывать ценники по кредитам и депозитам. Видимо, временной лаг между решением Банка России и повышением банковских ставок будет в этот раз меньше, чем привычные 3-5 недель.

В остальном отечественные торговые площадки смотрелись достаточно вяло и безрадостно. Из любопытной информации можно отметить лишь отчетность ВТБ, который за пять месяцев текущего года увеличил прибыль в 3,3 раза (г/г) до 137,4 млрд руб. В частности, в мае чистая прибыль составила 22,8 млрд руб. – рост более чем в 45 раз год к году. При этом член правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что прибыль за первое полугодие будет аномально высокой, а дальше может последовать нормализация на фоне роста отчислений в резервы и операционных расходов. Напомним, что за год банк планирует заработать 250-270 млрд руб. Бумаги кредитора достаточно активно отреагировали на отчетность, поднявшись по итогам дня на 1,88%.

Помимо ВТБ неплохой рост показали X5 Retail Group (+1,88% в основную сессию) и Headhunter (+1,78%).

В дополнительную к ним подтянулись ТГК-1 (+1,74%) и ТГК-2 (+1,59%). На дивидендном гэпе ожидаемо рухнули бумаги «Ленэнерго» (-8,33% в префах и —4,97% в обычке). Среди иных лидеров снижения оказались акции «РУСАЛа» (-3,65%), «Распадской» (-2,35%) и En+ (-1,84%). В целом же финал торгов оказался достаточно скучным – индексы лишь до середины дня демонстрировали некоторый оптимизм, но под закрытие ушли в устойчивое снижение. В итоге Индекс РТС растерял за день 0,14% (1669,75 п.), а Индекс МосБиржи упал на 0,16%, зафиксировав 3825,57 п.

Нефть

Стоимость углеводородов, стремительно поднимавшаяся с конца марта, приостановила свой рост и последние два дня активно корректируется. Причины все те же – опасения снижения спроса на фоне замедления восстановления мировой экономики из-за невозможности пока победить новые штаммы коронавируса. Пока еще цены на углеводороды не вышли за пределы восходящего канала, но если дело пойдет так и далее, то мы вполне можем увидеть полноценную коррекцию до уровней в 70-71 долл./барр. по сорту BRENT. А то и ниже. Впрочем, многое будет зависеть еще и от статистики по запасам от Минэнерго США, которая будет опубликована в среду вечером.

Рубль

Отечественная валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Правда, после незначительной коррекции в середине июня темпы роста курса рубля несколько снизились. Но снижение общеполитических рисков на фоне смягчения риторики западных лидеров (а накануне Ангела Меркель, кстати, заявила, что Европа крайне заинтересована в полноценном сотрудничестве с Россией), вполне можно ждать, что рубль хотя бы не растеряет своих позиций в ближайшие дни.

Ведь ждать поддержки со стороны закончившегося налогового периода уже не приходится, а нефть может оказаться слабым помощником.

Тем не менее, вчера большую часть дня отечественная валюта продолжала укрепляться, лишь под вечер перейдя в снижение и растеряв все достижения торговой сессии.

Перспективы

Торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят сегодня утром повально в отрицательной области, хотя откровенного негатива и резких обвалов биржевых индексов не наблюдается. Лишь немногим лучше выглядят индийские торговые площадки: бомбейский BSE Sensex и Мумбайский Nifty 50 снижаются дружно на 0,28%.

За сегодняшнее утро Япония уже успела отчитаться по рынку труда, продемонстрировав рост безработицы с 2,8% до 3,0%, при прогнозах в 2,9%. (вот вам и причина снижения фьючерса на индекс). Весомой макроэкономической статистики по миру не ожидается. Разве что Германия представит данные по индексу потребительских цен, а США – по индексу доверия потребителей СВ. В 23:30 мск Американский институт нефти опубликует предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти. В России пройдут общие годовые собрания акционеров Globaltruck, «Абрау-Дюрсо», «Самолета» и ФСК ЕЭС. Реестр для выплаты дивидендов закроют «Россети Ленэнерго».