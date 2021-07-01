Вчерашней день не стал сенсацией для нашего рынка. "Мы с Тамарой ходим парой" — фондовый рынок ходит парой с нефтяными котировками. Нефть вчера выросла (против моих ожиданий) и индекс РТС вырос 0,84%. При этом сенсаций не произошло — слабые акции, такие как Магнит остались слабыми, а сильные акции такие как НОВАТЭК остались сильными.

Что было интересного? Мне была интересна "Прямая линия" президента Владимира Путина. Было интересно услышать будет ли вводиться обязательная вакцинацию для "групп риска" и рассматривает ли центральная власть варианты нового локдауна в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Новый локдаун стал бы большим негативом для фондового рынка. Как я понял из ответов президент, все эти непопулярные решения перед выборами в ГосДуму будут делегированы руководителям регионов. Никаких сенсаций по внешнеполитическим вопросам не прозвучало и это хорошо, потому что после последней встречи с президентом США можно ожидать, что геополитическая напряженность перестанет усиливаться. Неубедительными мне показались рассуждения о том, что инфляция начнет снижаться и президент надеяться что в этом году она снизиться до 5% и рассчитывает на то что в следующем году снизиться до 4% (как и ЦБ). Сам же президент говорит о том что частично инфляция носит немонетарный характер, кроме того она частично экспортируется через продукты питания и импортные другие товары.

Индекс Bloomberg Agriculture, отслеживающий цены на базовые продовольственные товары, в последние две недели растет. С чего бы ему снижаться, если финансовые власти развитых стран продолжают сверхмягкую денежную политику? Урожай зерновых и зернобобовых культур в России ожидается ниже прошлогоднего.

Перед заседанием ОПЕК+ были интересны любые новости по нефти. Как и на предыдущем заседании Россия и Казахстан предлагают увеличить поставки, а арабские страны «острожничают». Генеральный директор ConocoPhillips Райан Лэнс, заявил, что запасы сырой нефти в США сокращаются самыми высокими темпами за десятилетия, в то время как производители сланца из США не спешат наращивать добычу. Поскольку цена нефти сильно отстала в росте от других сырьевых товаров в данный момент обвал котировок кажется маловероятным.

Сегодня ожидаем слабопозитивное открытие рынка, а дальше ОПЕК+ подскажет.