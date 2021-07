По итогам торгов в среду американские фондовые индексы показали нейтральную динамику. Доходности трежерис продолжили снижение: так, доходность 10-летних облигаций снизилась до 1,3%. Были опубликованы «минутки» FOMC, в рамках которых некоторые члены ФРС отметили необходимость более раннего ужесточения монетарной политики относительно заявлений на предыдущем заседании, однако это не стало новостью для рынка, учитывая, что подобные заявления были на пресс-конференции Дж. Пауэлла после заседания 15-16 июня.

При этом важно отметить, что дискуссии относительно сокращения покупок активов все еще находятся на ранней стадии, и на текущий момент между членами ФРС нет консенсуса относительно сроков и размера сокращения покупок. Некоторые члены ФРС отметили, что поступающая макростатистика не предоставляет «четкие сигналы» о восстановлении экономики. Касательно инфляции члены ФРС по-прежнему считают, что ее ускорение носит временный характер (проблемы в цепочках поставок, восстановление цен в секторах наиболее пострадавших от введения карантинных мер), однако значительное количество членов ФРС отметило, что существуют риски пересмотра прогнозов по инфляции вверх. Среди важных событий для рынков сегодня необходимо отметить предоставление ЕЦБ обновленной стратегии по монетарной политике. По информации Bloomberg, ЕЦБ повысит цель по инфляции до 2%, отказавшись от своей нынешней формулировки «ниже, но близко к 2%».

Акции Weibo подскочили во вторник более чем на 40% на премаркете в Нью-Йорке до того момента, как компания опровергла новость Reuters. Как сообщило агентство, компания ведет переговоры о том, что перестанет быть публичной и консорциум предложит от $90 до $100 за акцию. Вскоре после выхода новости вышло опровержение от председателя совета директоров Weibo — Чарльза Чао, компания которого New Wave владеет 45% от Weibo, в то время как Alibaba принадлежит 30%.

Мы оцениваем это нейтрально для компании с точки зрения фундаментальных перспектив. У компании капитализация около $13 млрд и с учетом того, что 75% акций у стратегических инвесторов, цена на акции может показывать сильные движения, поскольку число акций в свободном обращении относительно невелико и на них довольно легко повлиять. Наша целевая цена по бумагам компании – $56 (потенциал: —3%) и мы считаем, что компания справедливо оценена. При этом во вторник вышла еще одна новость, которая негативно влияет на настроение инвесторов. А именно: власти КНР выступили с решительным предупреждением для крупнейших компаний страны, пообещав усилить надзор за безопасностью данных и размещением за рубежом всего через несколько дней после спорного решения Didi Global Inc. о публичном размещении в США. Это оказало дальнейшее давление на акции крупнейших технологических компаний Китая, включая Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., JD.Com Inc., Baidu Inc. и Meituan. Данная новость – серьезный удар по технологическим компаниям КНР, и по данным источников Bloomberg, негативные настроения на рынке будут продолжаться еще какое-то время до того момента, как станет понятно, какие цели преследуют власти КНР.