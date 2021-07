Фондовые индексы стран Западной Европы практически не изменились по итогам торгов во вторник, оставшись вблизи рекордно высоких уровней. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,03% и составил 460,96 пункта, британский FTSE 100 снизился на 0,01%, аналогичную динамику продемонстрировали DAX и французский CAC 40 — 0,01%.

Потребительские цены в Германии в июне 2021 года выросли на 2,1% в годовом выражении. Инфляция в помесячном выражении составила 0,4%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков.

Потребительские цены во Франции, увеличились на 1,9% в годовом выражении, а повышение относительно мая составило 0,2%. Результат также совпал с предварительно объявленной динамикой. Аналитики также не ожидали пересмотра.

Фондовым индексам США не удалось удержаться выше нулевой отметки. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq потерял 0,38%, Dow закрылся на 0,31% ниже нулевой отметки, а S&P500 снизился на 0,35%.

В среду стартовал сезон отчетности с публикации крупнейших банков. Не смотря на сильные результаты котировки банков закрыли день снижением. Так, JPMorgan Chase сообщил о квартальной прибыли в размере $3,78 на акцию за второй квартал, превысив консенсус-прогноз в $3,21, при этом выручка также превысила прогнозы. Результаты были улучшены за счет увеличения сборов за инвестиционные банковские услуги, но акции упали на 1,5% в ходе торгов.

Goldman Sachs также сообщил о прибыли во втором квартале в размере $15,02 на акцию, превысив консенсус-оценку в $10,24, в то время как выручка также превысила прогнозы Уолл-стрит. Прибыльности Goldman способствовал резкий рост сборов за глобальные сделки. По итогам дня котировки потеряли 1,2%.

Акции Boeing упали более чем на 4,2% после информации, что производитель самолетов сократил производство своих 787 лайнеров Dreamliner после того, как на некоторых самолетах был обнаружен новый дефект. Boeing также сократил свои целевые поставки самолетов.

Бумаги PepsiCo выросли более чем на 2,3% до нового рекордного максимума после того, как компания превзошла самые прогнозы аналитиков по прибыли и выручке во втором квартале.

В среду три крупных банка —Bank of America, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co —планируют отчитаться о доходах за второй квартал. Отчетность даст представление о том, как ведут себя потребители и коммерческие клиенты по мере восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Также в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей о проводимой центральным банком политике. Сегодня запланирована публикация индекса потребительских цен Великобритании, и промышленного производства в еврозоне. США опубликуют Бежевую книгу и индекс цен производителей за июнь.

Начавшийся сезон сегодня отчетности пока не способствовал изменению динамики фондового рынка. Однако участники рынка возлагают на сезон отчетности большие надежды: ожидается по разным прогнозам более 60% прирост среднего показателя чистой прибыли на акцию. Таким образом, в отсутствие глобальных катаклизмов в перспективе нескольких недель аналитики ждут поддержку фондовому рынку со стороны корпоративного сектора и их отчетов.