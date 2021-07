Технологические мега-акции привели к незначительному росту S&P 500, а доходность US Treasuries упала на —7 бп до 1.35%, поскольку инвесторы обратились к фаворитам среди «защитных» активов после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл высказался за сохранение экономического стимулирования. S&P 500 закрылся с повышением +0.1%, а Пауэлл подчеркнул в заявлении перед Конгрессом, что восстановление экономики США все еще недостаточно продвинулось, чтобы начать сокращение скупки активов. Apple (+2.4%), материнская компания Google Alphabet (+0.7%) и Microsoft (+0.5%) достигли новых исторических максимумов. Bank of America (-2.5%) упал после того, как его отчетность за второй квартал не впечатлила инвесторов, в то время как Wells Fargo выросла на +4%. Доходность 10-летних US Treasuries упала ниже 1.4%, как и USD. Пауэлл добавил, что инфляция, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем начать снижаться. «Это подтверждает наше мнение о том, что ФРС хочет, чтобы экономика была горячей, и готова терпеть краткосрочный скачок инфляции», — сказал Стивен Риккиуто, главный экономист США в Mizuho Americas

Джером Пауэлл в первый из двух дней выступления перед Конгрессом повторил свое сообщение законодателям о том, что восстановление экономики США все еще продвинулось недостаточно для того, чтобы начать сокращение масштабных ежемесячных покупок активов ФРС. «До состояния «значительного прогресса» еще далеко», — сказал председатель центрального банка. Что касается широко дискутируемой горячей темы инфляции, он сказал, что она, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем начать снижаться. Тем временем, CEO BlackRock Ларри Финк сказал, что не считает рост цен временным.

Растут геополитические риски в отношениях США и Китая. США не будут возобновлять экономические обмены на высоком уровне с Китаем, от которых отказались во время администрации Трампа, поскольку проводят жесткую линию в отношении Пекина. По словам источников, несмотря на то что министр финансов Джанет Йеллен и главы других ведомств поддерживают контакты со своими китайскими оппонентами, к официальным переговорам времен Обамы возврата не будет. Вашингтон планирует новые ответные действиях в отношении Гонконга и Синьцзяна, а также намерен продвигать Азиатскую цифровую торговую сделку, которая не будет включать Китай. Все они вызвали гневную реакцию китайских официальных лиц.