Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск прибавил 0,6%, несмотря на коррекцию нефтяных цен и продолжающуюся консолидацию ведущих американских фондовых индикаторов. Впрочем, сегодня утром на премаркете отмечался рост фьючерсов на них.

Спрос на российские активы определяется главным образом динамикой котировок широкого товарного рынка. В частности, спот-цены на природный газ в Европе в нидерландском хабе TTF с начала лета выросли на 30% ввиду ремонта, проводимого на двух главных экспортных магистралях российского газа — «Ямал — Европа» и «Северный поток», и близких к минимальным уровней запасов газа в европейских ПХГ начиная с 2011 года.

При этом серьезным фактором риска для инвесторов остаются перспективы возможного сворачивания программы QE американскими властями, а также неопределенность в отношении возможного повышения лимита заимствований в США. Законодательная норма, контролирующая предельный размер американского госдолга, перестала действовать уже на прошлой неделе. Как следствие, Казначейство США было вынуждено прибегнуть к специальным мерам контроля величины заимствований: с 30 июля Министерство финансов приостановило выпуск ряда специальных бумаг и стало использовать определенные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.

Из важных локальных новостей на российском рынке отметим планы Банка России понизить целевой уровень инфляции с 4% до 2-3%. Если подобное решение будет принято, это, на наш взгляд, отразит тот факт, что российские регуляторы рассчитывают на активное инвестирование «в риск» на внешних площадках, которое сможет поддержать активность «быков» на российском фондовом рынке.

В локальном фондовом сегменте лучше прочих выглядят бумаги Нижнекамкснефтехима (НКНХ), которые в последние несколько месяцев играют роль защитных активов. Компания недавно опубликовала результаты по РСБУ. Согласно отчету, чистая прибыль и выручка эмитента составили 24,9 млрд руб. и 118,2 млрд руб. соответственно, что, возможно, обусловит повышение средних рыночных оценок НКНХ более чем на 30% под влиянием эффекта синергии после объединения нефтехимических активов ТАИФа и СИБУРа.

Котировки ТМК также растут на новости о том, что совет директоров компании рекомендовал осуществить промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев 2021 года в размере 17,71 руб. на бумагу. Эти дивиденды планируется выплатить за счет чистой прибыли, а также нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой закрытия реестра акционеров рекомендовано установить 17 сентября. По итогам 2020 года дивидендная доходность по данным бумагам была наивысшей в секторе, составляя более 15%. При этом указанный показатель на 2021 год повысился на 30% в результате вышеупомянутого решения совета директоров. За счет сделки по приобретению ЧТПЗ, заключенной в марте, компания может удвоить чистую прибыль в среднесрочной перспективе. Как следствие, справедливая капитализация компания может быть повышена рынком на 30%. Однако мы дисконтируем эту оценку на 2% ввиду очень небольшого количества акций эмитента в свободном обращении.

Котировки Форсагро снижаются в преддверии выхода на этой недели квартального отчета по МСФО и на фоне опубликованной сегодня операционной статистики, отразившей снижение продаж удобрений во втором квартале 2021-го на 4% г/г, до 2,3 млн тонн. Впрочем, производители удобрений ранее указывали, что в середине года ожидается сезонный спад. Как следствие, операционные результаты компании, вероятно, не окажут устойчивого негативного влияния на динамику ее котировок, особенно с учетом по-прежнему благоприятной для Фосагро ценовой конъюнктуры на рынке.

В понедельник преобладают шансы повышения рынка, которое, впрочем, ограничено техническими факторами, а также нестабильной динамикой котировок на американских площадках. Целевой диапазон закрытия первых торгов недели для индекса Мосбиржи: 3745-3815 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,65-73,35 и 86,45-87,05.