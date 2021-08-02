Рубль продолжил укреплять свои позиции, игнорируя нефть. Решение ЦБ РФ повысить ставку сразу до 6,5% может говорить о том, что цикл ужесточения близок к завершению. Во всяком случае распродажи на рынке ОФЗ завершились. Повышение спроса на долговые бумаги привело доходность 10-летних ОФЗ в диапазон 6,8%-7,0%.

• К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5430 рублей.

• Ставки MosPrime снизились до 6,59% на день, 6,78% на неделю и 6,93% на месяц.

• На Forex доллар терял свои позиции. DXY снижался почти на четверть процента и находился ниже 92,0 п. Однако ситуация в валютах риска была неоднозначной. Если рубль уверенно укреплялся, то CAD и NZD слабели относительно доллара США. Норвежская крона игнорировала нефть и также пыталась укрепляться. Тем не менее, однозначно говорить о покупке риска сложно. По мере приближения дня публикации данных по безработице в США доллар может попытаться вернуть себе часть потерь.

По состоянию на 15:15 мск:

• DXY – 91,98 (-0,22%),

• USD-RUB – 72,71 (-0,62%),

• EUR-RUB – 86,42 (-0,5%),

• EUR-USD — $1,188 (+0,14%),

• GBP-USD — $1,389 (-0,04%),

• USD-JPY – 109,51 (-0,1%).