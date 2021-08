Общий взгляд

Несмотря на новую волну заболеваемости COVID-19 и уже не раз озвучивавшиеся экспертами риски замедления мировой экономики (после весьма продолжительного периода оптимизма), фондовые рынки продолжают показывать достаточно уверенный подъем. И, похоже, на эту минуту нет сил, способных хотя бы приостановить этот рост. И дело не только в колоссальных объемах ликвидности, закачиваемой в рынки крупнейшими Центробанками планеты, и их сверхмягкой денежно-кредитной политике, но и в крайне позитивной корпоративной отчетности. Рост прибыли компаний, зафиксированный по итогам второго квартала, а отчитались уже более половины всех корпораций из списка S&P 500, показывает самые высокие темпы, начиная с 2009 года, когда рынки восстанавливались после кризиса 2008 года. Среди компаний, представивших отчеты, усредненная прибыль выросла у 85% корпораций, а доля тех, чьи результаты превзошли прогнозы аналитиков, составляет не менее 88%. Впрочем, отличные результаты большинство демонстрирует не только по росту прибыли, но и по увеличению выручки. Понятно, что низкая база предыдущего года сыграла тут немаловажную роль, но и по сравнению с 2019-м картина выглядит совсем неплохо. Однако, текущие результаты отчетности корпораций несут в себе два не совсем позитивных момента. Во-первых, это резко выросшая волатильность стоимости акций тех, кто хотя бы чуть-чуть не оправдал надежды инвесторов. Ярким примером тут может служить Amazon, чья выручка и прибыль стабильно росли последнее время (в 1К2021 выручка увеличилась на 44%, а с начала пандемии продажи стабильно превосходили ожидания аналитиков), но по итогам второго квартала оказались лишь чуть ниже прогнозов. Результат — обрушение стоимости акций корпорации в прошедшую пятницу сразу на 7%. Не потому, что результаты плохие, а потому, что они не дотянули до постоянно растущих аппетитов экспертов и инвесторов. И, полагаю, ситуация будет повторяться и с другими бумагами американского рынка. Во-вторых, по итогам отчетности за 2-й квартал специалисты Wall Street поспешили в очередной раз переписать прогнозы на следующий квартал в сторону повышения. А это значит, то если значительная часть компаний не дотянет до новых планок, установленных им аналитиками, ситуация с Amazon запросто коснется и остальных, что может в итоге сорвать фондовые индексы в коррекцию. Ибо одно дело, когда резко откатилась цена только на бумаги Amazon и еще нескольких корпораций, и совсем другое, если тенденция коснется значительной части ведущих корпораций США. Так что, покупая сейчас акции американских компаний, следует все же держать ухо востро в преддверии отчетов за 3К2021. Пока же за океаном все выглядит как нельзя лучше:

По итогам торгов в понедельник 2 августа 2021 года DJIA снизился на 0,42% (34.935,47 п.), S&P500 просел на 0,54% (4.395,26 п.), NASD COMP потерял 0,71% (14.672,70 п.). В лидерах роста широкого рынка S&P500 оказались бумаги DXC Technology (+6,58%), Fortinet (+4,55%), Ralph Lauren A (+3,94%), Nordstrom (+3,63%) и Under Armour C (+3,31%). Наибольшее снижение показали Global Payments (-11,18%), Fidelity National Information Services (-6,66%), Fiserv (-4,66%), Mosaic (-4,19%), Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (-3,88%).

Для России одной из основных проблем продолжает оставаться высокая инфляция. При чем, заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, по сообщениям Financial Times, о том, что инфляция скорее всего окажется долгосрочным явлением и регулятор не сможет перейти к нейтральным ставкам ранее 2023-го года, только добавляет пессимизма. Ранее озвученные прогнозы на конец года текущего также пересмотрены в сторону ухудшения и теперь мы ждем по итогам 2021-го индекс потребительских цен в диапазоне 5,7-6,2% (предыдущий прогноз был на процент ниже). Отечественные фондовые площадки, открывшись накануне гэпом вверх, практически сразу консолидировались в боковом движении, в котором пребывали до самого вечера. Лишь перед закрытием торгов последовала коррекция, практически съев все достижения утреннего старта. В итоге номинированный в рублях индекс МосБиржи завершил торги на отметке 3788,1 п., прибавив 0,44%. А «долларовый» индекс РТС за счет некоторого укрепления рубля вырос на 0,62%, финишировав на уровне 1635,9 п.

Нефть

Стоимость энергоносителей (за исключением газа, который бьет в Европе все мыслимые рекорды благодаря умелым маневрам «Газпрома») оказалась в достаточно волатильном боковом движении. Выйдя за пределы восходящего канала и заметно скорректировавшись на проблемах ОПЕК+ с договоренностями по объемам добычи, когда пришлось «всем миром» уламывать ОАЭ принять общие правила игры, стоимость углеводородов подросла, но вернуться на былые максимумы так и не смогла. На этот раз тормозящим фактором выступает уже не ОПЕК+ (там сейчас полное согласие), а опасения снижения спроса на фоне возможного замедления мировой экономики из-за новой волны коронавируса. И пока трудно сказать, куда из этой точки будет выход. Оснований для заметного роста сейчас не наблюдается (если только не случится обострения геополитической обстановки). Причин для заметного падения стоимости нефти тоже немного. Сейчас, по состоянию на 8:20 мск., североморская BRENT торгуется по 72,89 долл./барр., а легкая техасская WTI стоит 71,26 долл./барр. Завтра Минэнерго США опубликует данные по недельному изменению запасов сырой нефти, что может придать какой-то импульс стоимости углеводородов. Но, полагаю, не слишком сильный и продолжительный.

Рубль

Отечественная валюта продолжает достаточно стабильно укрепляться по отношению к доллару и евро. Весьма высокие цены на российские энергоносители, чей вклад в доходную часть бюджета продолжает оставаться крайне высоким, стабильная внешнеполитическая обстановка, относительно неплохие макроэкономические показатели, заметные объемы покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, — все это позволяет рублю частично отыгрывать слабость предыдущих периодов.

Перспективы

Сегодня большинство крупнейших экономик мира отчитывается по Индексам деловой активности в производственном секторе (Китай уже представил свои цифры. И не самые хорошие). В России ждем публикацию доклада Банка России о денежно-кредитной политике, для участия в ВОСА закроют реестры НЛМК и «Сегежа Групп», состоится заседание совета директоров НЛМК.