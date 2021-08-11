МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (август) 1,5% -4,4% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,4% 0,9% (факт)
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% 0,3%
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,3%  
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 4,5% 4,3%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,9% 0,4%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,9% 0,5%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,626 млн барр -1,05 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,543 млн барр  
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,371%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США -174 млрд долл -307 млрд долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
11:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY) RUB Юнипро — телеконференция менеджмента    
  RUB Россети Ленэнерго — СД (отчет об исполнении сводного /РСБУ/ и консолидированного /МСФО/ бизнес-планов группы за 1кв2021)    