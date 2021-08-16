Новые реалии требуют осознанных действий по внедрению ESG-принципов. Вместе с тем, забота о будущем связана с определенными затратами, которые нужно учиться просчитывать и брать на себя. Пока, к сожалению, тренд на устойчивое развитие поддерживается не всеми участниками рынка. Банки намного активнее следуют ESG-повестке, чем компании, а при этом основной ущерб окружающей среде идет от крупных производств и транспорта, считает первый вице-президент Московского кредитного банка Юлия Титова.

Борьба с изменением климата поддерживается на самом высоком международном уровне, является одной из 17 глобальных целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). В 2016 г. в силу вступило Парижское соглашение, одной из целей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и приложение усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С. Парижское соглашение ратифицировали 189 стран. Россия присоединилась к Парижскому соглашению в 2019 г. и постепенно встраивает его требования в национальную климатическую повестку.

Изменение климата относится к глобальной экологической проблеме, развитие которой сопровождается возникновением различных по значимости рисков: это и повышение средней температуры, и рост числа неблагоприятных гидрометеорологических явлений, ужесточение международных и национальных требований, необходимость внедрения адаптационных мероприятий.

Все это может привести к росту издержек производителей, снижению спроса на углеродоемкие услуги и товары. Но открываются и новые возможности: выход на новые рынки с трансформированной моделью бизнеса, снижение себестоимости продукции в результате повышения энергоэффективности и ресурсоэффективности, использование механизмов поддержки зеленого и низкоуглеродного развития.

Многое здесь зависит от того, как компания управляет перечисленными рисками и возможностями.

Какова роль банков в климатической повестке? Банки влияют на климат прямым и косвенным путем. Влияние прямым путем проявляется через прямые выбросы парниковых газов (Scope 1) из источников, являющихся собственностью банка или контролируемых им. Сюда относятся выбросы парниковых газов, возникающие в результате потребления топливно-энергетических ресурсов (топливо собственного транспорта и небольших объектов собственной генерации), а также кондиционирования воздуха и охлаждения. Влияние косвенным путем гораздо более многоаспектное, значимое и масштабное. Во-первых, сюда относятся косвенные энергетические выбросы парниковых газов (Scope 2), возникающие при производстве импортируемой электрической энергии, тепла или пара, потребленных банком. Во-вторых, это так называемые прочие косвенные выбросы парниковых газов (Scope 3), которые являются следствием деятельности организации, но возникают из источников парниковых газов, принадлежащих другим организациям или контролируемых ими. Например, сюда относятся выбросы в цепочке поставок и от командировок сотрудников. И, наконец, наиболее существенная категория выбросов парниковых газов от проектов и организаций, финансируемых банком, что в интегральном разрезе формирует углеродный след кредитного портфеля банка.

МКБ рассчитал свои выбросы и раскрыл их в опубликованном отчете в области устойчивого развития за 2020 год. По результатам проведенной количественной оценки выбросов парниковых газов, прямые выбросы (Scope 1) в 2020 году составили 761 т СО2-экв., а косвенные энергетические (Scope 2) – 2536 т СО2-экв. В 2020 г. суммарные выбросы парниковых газов сократились на 40%, прямые выбросы парниковых газов – на 70%, косвенные энергетические выбросы – на 16% относительно предыдущего года.

Сокращение выбросов парниковых газов вызвано рядом причин.

Это и перевод части сотрудников на удаленный режим работы, и сокращение парка собственных автомобилей, и, конечно же, реализация комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности.

Выбросы парниковых газов прошли заверение со стороны международной аудиторской компании Deloitte.

Зная свои выбросы, банки могут детально разрабатывать план по их снижению. Мы, например, уже поставили цели по сокращению абсолютного потребления электрической и тепловой энергии в собственных зданиях на не менее чем 30% и 23,5% соответственно (относительно уровня 2019 года). Обсуждается возможность модернизации газового энергоцентра в Очаково, покупки возобновляемой энергии и зеленых сертификатов. Последнее в определенной степени ограничивается особенностями географического положения банка и в целом еще относительно высоким сетевым коэффициентом выбросов парниковых газов при производстве электроэнергии в России.

Оставшиеся объемы выбросов парниковых газов, которые по объективным причинам не могут быть сокращены, будут компенсированы. На данный момент банк оценивает различные варианты компенсационных мероприятий. Одним из таких возможных вариантов является поддержка лесоклиматического проекта.

Хочу отметить, что реализация компенсационных мероприятий является нормой и распространенной практикой среди международных банков.

Международные банки прибегают к различным вариантам компенсационных мероприятий. Сюда, например, относится покупка банками специальных сертификатов, свидетельствующих о сокращении выбросов парниковых газов в результате реализации не относящихся к банку устойчивых проектов.

Такую практику, например, применяют французские банки BNP Paribas и Credit Agricole. Остальные банки оказывают прямую поддержку климатическим проектам, например, HSBC пожертвовал $100 млн в пользу ВИЭ и венчурных предприятий в области климатических инноваций. Если говорить конкретно про поддержку лесоклиматического проекта, то здесь в пример можно привести деятельность немецкого банка LBBW, который инвестировал $3,5 млн в специализированный фонд Arbaro Fund, занимающийся поддержкой долгосрочных проектов по лесоразведению в Латинской Америке и Африке. В общей сложности за 15 лет срока действия фонда это позволит поглотить из атмосферы около 350 000 тонн CO2.

Мы наметили такие важные шаги, как разработка и реализация мероприятий по сокращению управляемых выбросов парниковых газов, расширение границ инвентаризационного анализа выбросов парниковых газов, оцифровка углеродного следа кредитного портфеля и инициирование оценки климатических рисков, влияющих на банк.



