Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск торговался вблизи уровней закрытия пятницы, что соответствовало неоднородной динамике в американских фондовых индикаторах. Нефтяные котировки при этом снижались сегодня утром сравнительно активно, что, на наш взгляд, связано с реакцией рынка на опубликованные в четверг данные очередного обзора ОПЕК, которые отразили повышение оценочных уровней профицита нефти в 2022 году.

На этом фоне акции «Роснефти» торгуются несколько хуже рынка. В то же время в пятницу первый вице-президент компании Дидье Касимиро заявил о том, что чистая прибыль нефтедобытчика за первое полугодие 2021-го, в 2,6х превысившая объем за полный 2020-й, позволит выплатить промежуточный дивиденд за текущий год. На наш взгляд, это объявление свидетельствует о том, что руководство компании рассчитывает на повышение нефтяных котировок.

В аутсайдерах оказались акции РУСАЛа после того, как стало известно, что совет директоров принял решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам первой половины 2021-го. В то же время стоит учесть, что компания не выплачивает дивиденды уже три года, поэтому рынок, по всей видимости, уже заложил этот факт в котировки бумаг РУСАЛа. Позитивным фактором для оценок справедливой стоимости компании являются опубликованные недавно данные РУСАЛа и «Норникеля» за прошедший период. В ходе конференц-звонка менеджмент ГМК подтвердил намерение придерживаться текущей политики, подразумевающей выплату 60% EBITDA в виде дивидендов в том случае, если коэффициент «чистый долг / EBITDA» составляет менее 1,8х. С учетом данного обстоятельства, а также возможного повышения рентабельности бизнеса РУСАЛа мы ожидаем, что чистая прибыль производителя алюминия по итогам 2021 года составит 215 млрд руб.

Лучше рынка торгуются бумаги девелоперов — группы ЛСР и Etalon Group, следуя за котировками американских сопоставимых компаний. 3 августа в США было принято решение продлить на 90 дней мораторий на выселение, введенный на федеральном уровне Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В пятницу представители администрации Президента США заявили, что властям штатов следует как можно скорее распределить $46,5 млрд, выделенных Конгрессом в рамках бюджетной программы экстренной помощи для оплаты арендуемого жилья. По данным отраслевых СМИ, арендные платежи в США просрочили более 15 млн человек, представляющих 6,5 млн домохозяйств. Их суммарная задолженность составляет $20 млрд.

Причиной роста просроченных платежей выступает увеличение доли банков, ужесточающих кредитные условия: во втором квартале 2021 года этот индикатор вырос до 25% против 14% кварталом ранее. Такой показатель обычно отмечается при снижении цен на недвижимость в США, как это было в 2007-м, 2015-м и 2018 году. Однако в условиях активного монетарно-бюджетного стимулирования сектора на рынке оформилось максимальное за 15 лет расхождение между оценочным и фактическим уровнем прироста цен на дома в США. Сложившаяся ситуация, по нашему мнению, является еще одним внешним фактором, который в ближайшие месяцы будет ограничивать возможную позитивную переоценку капитализации российских девелоперов.

В понедельник преобладают шансы снижения российского фондового сегмента. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3845-3895 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,05-73,75 и 86,15-86,75 соответственно.