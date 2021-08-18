МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июль) 29,1 тыс -46,2 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июль) 51,6 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июль) 4,9% 5%
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,2%  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций 0,366%  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 375 тыс 363 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август) 21,9 23
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август) 29,2  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.08) 599,3 млрд долл (на 06.08)  
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июль) 10,9% 5,4% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июль) 4,8% 4,7% (прогноз)
21:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021) -0,7%  
  RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента    
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента    
  RUB Qiwi — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
  RUB Магнит — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
  RUB Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.09.2021, в заочной форме, див-ды за 1П2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 24.09.2021) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 105 (1кв2021) + 156 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2021, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных в ходе обратного выкупа акций, внесение изменений в устав)    
  RUB Распадская — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021) 2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020  