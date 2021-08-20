В первой половине уходящей недели российский рынок продемонстрировал импульс роста, позволивший выйти к новому историческому максимуму по индексу Мосбиржи (3949,07 п.). С середины торговой пятидневки рынок перешел к нисходящей коррекции на фоне ухудшения настроений на зарубежных площадках и усиления снижения цен на нефть.

Давление на глобальный аппетит к риску увеличилось после публикации в среду июльского протокола ФРС, из которого стало известно, что большинство членов комитета по открытым рынкам (FOMC) считают целесообразным начало сворачивания выкупа активов по программе количественного смягчения уже в 2021 году при сохранении темпов восстановления американской экономики. Другой негатив связан с развитием темы усиления госрегулирования в Китае, в фокус надзорных органов попал IT-сектор. Акции его крупнейших представителей подверглись распродаже. В ближайшее время инвесторы продолжат следить за развитием ситуации в КНР.

И конечно, среди главных тем для инвесторов остается пандемия COVD-19. Темпы заболеваемости новыми штаммами коронавируса в мире остаются повышенным – каждый день регистрируется более 600 тыс. новых случаев.

Вирусные риски, завершение автомобильного сезона в США, торможение макропоказателей в Китае, и укрепившийся на фоне сигналов ФРС доллар опустили котировки нефти к зоне поддержки вблизи $66 за баррель. Ее пробой при ухудшении ситуации может продавить стоимость Brent к $60-62. Однако дефицитное состояние рынка вряд ли позволит долго пребывать котировкам на таком уровне, и в обозримой перспективе зоной консолидации может выступить $64,5-66.

Одним из ключевых событий предстоящей недели станет симпозиум ФРС в Джексон Хоул 26-28 августа. Инвесторы будут ждать новой информации относительно планов сворачивая программы количественного смягчения. Учитывая данный контекст, можно прогнозировать сдержанную динамику на рынках на предстоящей неделе, преимущественно в боковом формате. Риски развития коррекции сохраняются, вместе с тем о сценарии масштабных распродаж пока речи не идет. Российский рынок снижается умеренно, получая поддержку со стороны реинвестирования дивидендной массы, роста реальных процентных ставок, затишья новостного фона в части болезненных для РФ аспектов и отдельных корпоративных историй.

На будущую позицию ФРС и общерыночные настроения продолжит оказывать влияние ключевая макростатистика. В понедельник важными будут предварительный оценки августовских PMI в производстве и секторе услуг европейских государства и США. Также в первый торговый день будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке США жилья в июле. Во вторник картину в Штатах дополнят цифры по июльским продажам новостроек. Кроме того, 24 августа выйдет информация по ВВП Германии во втором квартале и недельным изменениям запасов сырой нефти по данным Американского института нефти (API).

В среду отметим публикацию августовского индекса делового климата IFO Германии, данных по базовым заказам на товары длительного пользования в июле в США. На следующий день инвесторы обратят внимание на индекс потребительского климата Германии (Gfk) на сентябрь, оценку ВВП США за 2К21. В пятницу снова обратим взор на статистику из Штатов — будут обнародованы индексы ожиданий потребителей от Мичиганского университета и данные по расходам потребителей в июле.

И конечно, инвесторы в рублевые активы будут держать руку на пульсе геополитических событий. Традиционно наиболее чутким барометром геополитического фона будет рубль. В частности, ближе к концу месяца в информационном поле может активизироваться украинская тема в свете предстоящей 31 августа встречи президентов Байдена и Зеленского.