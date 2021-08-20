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2021

https://1prime.ru/experts/20210820/834492891.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 августа

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Ожидаемые в понедельник, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 3:30 JPY Япония — Индекс деловой... ПРАЙМ, 20.08.2021

события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60