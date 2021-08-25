События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 августа
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:55
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2021)
|6,3%
|2,5%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь)
|-0,3
|-0,7
|предв.
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,66%
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|6,5%
|6,7%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|6,1%
|6%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|348 тыс
|350 тыс
|16:00
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.08)
|593,8 млрд долл (на 13.08)
|RUB
|Polymetal International plc — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|11:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY)
|RUB
|Polymetal International plc — телеконференция менеджмента
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Татнефть — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021)
|9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020
https://1prime.ru/experts/20210825/834529050.html