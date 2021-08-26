В четверг, 26 августа, российские фондовые индексы снижаются под давлением нефтяных котировок и негативного внешнего фона. Рынки Азии и Европы показывают негативную динамику в преддверии завтрашнего выступления Джея Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон Хоул. На динамике черного золота негативно сказывается и сложная глобальная эпидемиологическая ситуация. К 12:40 мск Индекс МосБиржи остановился на отметке 3861,4 пунктов, потеряв 0,66%. Индекс РТС снизился на 0,64%, до 1643,02 пункта.

Касательно сегодняшней мировой макростатистики, отметим планируемую публикацию протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, уточненные данные по ВВП США за II квартал (консенсус 6,7% к/к), а также число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю (консенсус 350 тысяч).

26 августа изобилует важными корпоративными событиями на российском рынке. Свои результаты за II квартал и 6 месяцев по МСФО сегодня публикуют «Совкомфлот» (конференц-колл — 16:00 мск), «РусГидро», Polymetal (конференц-колл начался в 11:00 мск) и TCS Group (конференц-колл — 16:00 мск). Советы директоров "АЛРОСы" и "Татнефти" представят рекомендации по дивидендам за I полугодие.

Чистая прибыль TCS Group по результатам 6 месяцев 2021 года выросла на 57,17%, а выручка за тот же период увеличилась на 29,13%. Компания отметила, что этому в основном поспособствовал рекордный прирост новых клиентов до 16,7 млн человек (+1,9 млн за квартал). На таком фоне компания подняла прогноз по минимальной годовой прибыли до 60 млрд рублей с 55 млрд, ожидаемых ранее.

Кроме того, совет директоров TCS Group одобрил продление программы обратного выкупа GDR до 30 июня 2022 года: максимальное количество GDR, которые могут быть выкуплены в рамках продленной программы, составляет 1,05 млн (совокупно в рамках всей программы — 1,5 млн, из которых уже выкуплено приблизительно 450 тыс.). Акции TCS Group, несмотря на неплохие результаты, снижаются на 1,36%.

Выручка Polymetal за I полугодие 2021 года выросла на 12% г/г, а чистая прибыль — на 11,44%. Скорректированная EBITDA составила $660 млн (+8% г/г), главными драйверами чего стали высокие цены на золото и серебро. Отметим, что группа смогла показать рост ключевых финансовых метрик, несмотря на снижение продаж серебра на 19% г/г в связи с отставанием темпов производства серебряного концентрата от продаж металла, которое, по прогнозам компании, должно нивелироваться во II полугодии 2021 года. Акции компании к середине торгов снижаются на 1,46%.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции Globaltrans Investment (+0,96%), Fix Price (+2,05%), «Группы ПИК» (+1,34%), OZON (+1,03%) и «Ростелекома» (+0,43%). В минусе торговались привилегированные (−3,98%) и обыкновенные акции «Татнефти» (−3,37%), «РУСАЛа» (−2,18%) и «Петропавловска» (−1,19%). Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи отступил до середины канала Боллинджера. Дальнейшая поддержка будет найдена на отметке 3830, где возможна стабилизация котировок и возвращение к росту.