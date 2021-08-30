Финансовые рынки отреагировали ростом на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Он отметил увеличение рисков для экономики в связи с новой волной пандемии коронавируса и дал намек на то, что объем выкупа облигаций с рынка может начать сокращаться уже в этом году. Но при этом Пауэлл заявил, что даже сворачивание QE не является сигналом для повышения ставки. По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики сейчас будет "особенно вредной" ошибкой.

И эти слова вдохновили рынок. Действительно, когда в прошлый раз ФРС начинала сокращать выкуп активов, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд по американскому рынку акций продолжал оставаться восходящим. Серьезная коррекция последовала лишь когда появились четкие сигналы на повышение ставки.

Сегодня рост продолжается. Американские фьючерсы перед нашим открытием прибавляют около 0,1%, около 72 долларов за баррель торгуется нефть, в плюсе металлы, за исключением золота. Что касается последнего, то котировки золота близки сейчас к сопротивлению 1830 долларов за тройскую унцию. Пробой этой отметки откроет дорогу для роста еще на 100 долларов. Не исключено, что в этом году мы увидим золото и по 2000 долларов за унцию.

Сегодня стоит обратить внимание на Сбер, который показывает признаки окончания коррекции и готовности вновь идти обновлять исторические максимумы.

"Газпром" завершил неделю около 300 рублей. Ждем продолжения роста бумаги с первой целью в районе 315 руб.

Продолжается рост цен на алюминий, и в ближайшие дни акции "Русала" должны выглядеть лучше рынка. Сильно отстал от рынка в целом "Норникель", которому пора бы начать ликвидировать это отставание.

Нефть получила поддержку от начала сезона ураганов. В Мексиканском заливе почти полностью приостановлена добыча из-за урагана Ида. Кроме того, появились слухи, что ОПЕК+ может пересмотреть планы по наращиванию добычи из-за негативного влияния на мировую экономику новой волны коронавируса.

Но реакция нефти на эти события и позитив от Пауэлла выглядит очень слабой. Сопротивлением для нефти является отметка 73 доллара, не исключено, что нефть сможет ее преодолеть, но вот задержаться выше без сокращения добычи ОПЕК+ будет сложно. Ждем заседания мониторингового комитета картеля 1 сентября. В любом случае рекомендуем сокращать долю акций нефтяных компаний в портфелях.

Рубль в пятницу вырос на процент на улучшении инвестиционных настроений и снижении курса доллара к основным мировым валютам. Но сегодня на утренней сессии "россиянин" не спешит развивать успех, торгуясь в районе пятничного закрытия.

Поддержкой по паре доллар выступает район 73, где позиции против рубля стоит наращивать, но учитывать при этом возможность усреднения в случае кратковременного ухода пары ближе к 72.