Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Основным позитивом для рынка стали намеки главы ФРС Пауэлла о намерении поддерживать процентные ставки низкими продолжительный период времени, вне зависимости от возможного сокращения покупок облигаций уже в этом году. Индикаторы "широкого" рынка и высокотехнологичных компаний в итоге завершили неделю на очередных рекордных максимумах.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Август подходит к концу и, значит, в ближайшие дни на биржах будут ждать ежемесячного отчета о состоянии национального рынка труда. Напугать покупателей в контексте возможного более скорого повышения процентных ставок могли бы данные, существенно превышающие прогнозы.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Понедельник отметится для региона публикацией предварительных данных по потребительским ценам Германии за август.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%. Китайские индексы изменятся разнонаправленно, в пределах 1,5%. В ближайшие дни будут опубликованы данные по деловой активности КНР за август, который могут показать дальнейшее замедление темпов роста и негативно сказаться на настроениях.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром отступили от максимумов дня и теряют в пределах 0,5% после скачка наверх примерно на 2% в пятницу. Котировки остаются выше преодоленных на прошлой неделе отметок 72 долл. и 68 долл. соответственно, что указывает на неплохие шансы развития роста в район верхних полос Боллинджера дневных графиков (74 долл. и 71,50 долл. соответственно). В Мексиканском заливе ураган "Ида" привел к приостановке нефтедобычи в объеме 1,74 млн баррелей в день, что оказывает поддержку ценам. На неделе в целом на биржах, помимо прочего, будут ждать очередного заседания ОПЕК+ и планов регулятора на ближайшие месяцы.