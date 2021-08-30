Российские фондовые индексы начали торги понедельника с осторожного роста. Умеренно позитивный внешний фон также способствовал положительному настрою отечественных инвесторов. Более того, в России выявлено 18 325 заразившихся коронавирусом в сутки — это минимум с 23 июня. Значимых макроданных по РФ сегодня не публиковалось. Однако занимательно отметить, что налог с доходов иностранных IТ-компаний, который они будут платить в России, принесет в бюджет от 53 до 103 миллионов долларов в год, как сообщает Forbes.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,06%. Доходность 10-летних "трежериз" опускается на 1,2 б.п. и находится на отметке 1,302%. Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,41%, до 3903 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,43%, до 1671 пункта.

Лидером торгов выступают акции "Мечела". Обыкновенные акции компании растут 11,2%, а префы прибавляют 13,8%. Стремительный рост продолжается после публикации успешных финансовых результатов в пятницу, а также роста цен на уголь.

Акции "Магнита" чувствуют давление со стороны ФАС. Так, торговая сеть распространила свою программу лояльности на супермаркеты "Дикси". Скидка распространяется на пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними. Более того, "Магнит" обязался убрать наценку на виды социально значимых товаров, таких как: хлеб, молоко и куриное мясо. Котировки компании теряют 0,68%.

Помимо акций "Мечела" пользуются популярностью бумаги "Группы ПИК" (+4,55%), ТМК (+4,42%), а также "Распадской" (+3,93%). Аутсайдерами выступают "ВСМПО-Ависма" (-1,23%), "Россети" ап (-1,11%) и "Россети" ао (-0,92%).

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи продолжает находиться в нейтральном положении — на это указывают стохастические линии, которые находятся на уровне золотой середины 50. Текущими уровнями сопротивления и поддержки выступают отметки 4000 и 3800 пунктов соответственно.