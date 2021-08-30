К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в небольшом плюсе, продолжая получать поддержку от внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 12.40 мск вырос на 0,51% до 3907,24 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,48%, до 1672,18 пункта.

Рубль к середине сессии был стабилен против доллара и евро, располагаясь у важных технических уровней. Доллар находился немногим выше 73,50 руб., а евро — ниже 87 руб.

В лидерах роста к середине сессии были привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+13,16% и +11,33% соответственно). Бумаги Системы подорожали на 1,85%. В лидерах снижения пребывали котировки Мосэнерго (-1,13%) и привилегированные акции Россетей (-1,01%).

Мечел продолжал уверенный рост прошлой недели вслед за публикацией сильных финансовых результатов за первое полугодие по МСФО и, в частности, сокращения чистого долга.

Система в понедельник сообщила об увеличении выручки во 2-м квартале 2021 года на 16% г/г, до 180,1 млрд руб., при снижении рентабельности OIBDA до 32,5% с 35,4% и скорректированном чистом убытке в размере 3,387 млрд руб. против прибыли в 1,935 миллиарда годом ранее. Тем не менее по итогам первого полугодия скорректированный чистый убыток холдинга снизился на 22,6%, до 5,786 млрд руб.

C технической точки зрения нисходящий тренд по акциям Системы после обновления минимума с декабря прошлого года несколько ослаб. Тем не менее бумаги пока не преодолели важного среднесрочного сопротивления 31,20 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), чтобы говорить о существенном улучшении их перспектив. Краткосрочно не исключено развитие роста к указанной отметке, а при её пробое можно ожидать движения к 32,35-34,45 руб. Тем не менее при положении ниже 31,20 руб. сохраняются риски обновления недавних минимумов. Долгосрочная поддержка (средняя полоса Боллинджера месячного графика) расположена у 25 руб.