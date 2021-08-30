Российские акции уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, 30 августа.

На 18:50 мск:

• Индекс МосБиржи —3 928,50 п. (+1,1%), с нач. года+19,4%

• Индекс РТС —1 684,70 п. (+1,2%), с нач. года+21,4%

• Индекс MSCI EM —1 272,67 п. (+0,00%), с нач. года-1,4%

Еще в прошлую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл подбросил новое топливо в топку ралли на мировых рынках акций. Импульса хватило до понедельника – сегодня на внешних фондовых площадках настроения были позитивными.

Российский фондовый рынок полноценно воспользовался благоприятной конъюнктурой, ростом цен на нефть и металлы, а также сильной корпоративной отчетностью, которая сегодня была в изобилии.

Практически нет сомнений в том, что индекс МосБиржи не остановится всего в полупроценте от установленного в середине августа рекордного пика и в ближайшее время обновит экстремум.

9 отраслевых индексов выросли и 1 снизился. Телекомы упали на 0,2% и второй день подряд стали лидерами снижения (+4% в августе, —1% с начала года).

Строительный сектор вырос на 2,7% (+15% в августе, +73% с начала года), второй день подряд став лидером роста. При этом сектор остается абсолютным лидером с начала года.

Из 44 акций индекса МосБиржи 35 подорожали и 9 потеряли в цене. На каждую подешевевшую бумагу приходилось почти 4 прибавивших в цене акций. На 18:50 мск:

Индекс МосБиржи: лидеры роста Индекс МосБиржи: лидеры падения Алроса 3,78% Транснефть -0,85% Глобалтранс 3,34% Ростелеком -0,83% Интер РАО 3,34% МКБ -0,64%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 6,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 57,7 трлн рублей. Индекс закрылся на 0,5% ниже своего рекордного максимума, достигнутого 18 августа на уровне 3949,07 п.

• Отчетность "Газпрома" (МСФО) была сегодня одной из наиболее ожидаемых. На наш взгляд, цифры не подкачали, соответствовали ажиотажу вокруг отчетности. Чистая прибыль во II квартале 2021 года составила 521,235 млрд рублей — максимум за последние 9 кварталов и второй по величине за всю историю отчетности.

Это 3,5 раза больше результата аналогичного периода прошлого года. Цифра оказалась выше консенсус-ожиданий аналитиков.

Средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье за II квартал выросла до $224,4 с $193,9 за тысячу кубометров в I квартале. Дивидендная политика "Газпрома" подразумевает выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

Этот показатель составил 845,083 млрд рублей за полугодие. Соответственно акционеры могут рассчитывать на 17,85 руб. за первое полугодие, что выше консенсус-прогноза аналитиков (16,5 руб.). И это весьма позитивный факт для динамики акций.

• ГК "ПИК" опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2021 г.: общая выручка +37% г/г до 189,3 млрд рублей, при этом 74% выручки обеспечено продажей недвижимости. Чистая прибыль выросла в 4 раза до 69,4 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль +52% г/г до 23,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA +39% г/г до 35,9 млрд рублей. В целом солидные финансовые результаты. Отчет может поддержать котировки акций компании. "ПИК" выглядит реальным кандидатом на включение в индекс MSCI Russia в рамках ноябрьского полугодового пересмотра.

• "Группа ЛСР" также опубликовала отчетность за первые 6 месяцев 2021 года. Чистая прибыль выросла более чем вдвое до 5,69 млрд рублей. Выручка за I полугодие составила 54,82 млрд рублей против 48,1 млрд рублей годом ранее.

Скорректированный показатель EBITDA за 1 полугодие составил 13,42 млрд рублей против 9,16 млрд рублей годом ранее.

• АФК "Система" опубликовала финансовую отчетность за II квартал 2021 г. На наш взгляд, неплохие консолидированные результаты, обусловленные улучшением показателей ключевых активов из портфеля корпорации: радует хорошая динамика агрохолдинга 'Степь" (выручка +76,6% г/г до 4,8 млрд рублей), сети клиник "Медси" (выручка +60,3% г/г до 7,4 млрд рублей), а также фармхолдинга "Биннофарм Групп" (OIBDA выросла на 58,4% г/г до 2,1 млрд рублей.), являющихся главными кандидатами на скорый выход в публичную плоскость из подконтрольных "Системе" активов. У нас есть актуальная идея по акциям АФК "Система", цель 46,2 руб.

• Набсовет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить 8,79 рубля на акцию в виде дивидендов за первое полугодие 2021 года. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 30 сентября 2021 года. Отсечка по дивидендам — 19 октября.

Таким образом, на промежуточные дивиденды будет направлено 100% свободного денежного потока за I полугодие. Решение полностью соответствует ожиданиям инвесторов.

В настоящий момент дивидендная доходность акций "РусГидро" из расчета всех выплаченных за последние 12 месяцев дивидендов составляет 6,8% (12-месячная дивидендная доходность).

Индикативная дивидендная доходность (по последнему дивиденду в годовом исчислении) составляет 13,1% с учетом цены акции 139,7 руб. на момент расчета. Прогнозная дивидендная доходность на 2021 г. составляет 10,8%.

• Совет директоров ГК "Самолет" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 41 рубль на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 15 октября 2021 года. Здесь по дивидендам также все в рамках ожиданий.

• ЕМС опубликовала первую финансовую отчетность в статусе публичной компании. Скорректированная EBITDA в I полугодии +52% г/г до 56,1 млн евро. Рентабельность EBITDA составила 41,8%. Капзатраты в первом полугодии сократились на 37,6% г/г до 11,6 млн евро.

Чистая прибыль удвоилась и составила 39,4 млн евро. Чистый долг снизился на 100,9 млн евро против 137,7 млн евро на конец 2020 года. Безусловно, такие цифры должны порадовать инвесторов. Динамика финансовых результатов очень близка к оптимистичному прогнозу. У компании по плану через четыре года удвоить объем бизнеса.

• "Транснефть" увеличила прибыль по МСФО в II квартале в 3,2 раза до 57,69 млрд руб. Выручка выросла на 20,9% г/г до 276,01 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 12,4% г/г до 68,95 млрд руб.

ВНЕШНИЙ ФОН

Европа незначительно выросла на низколиквидном из-за праздника в Великобритании рынке

Панъевропейский индекс EuroStoxx 600 сегодня символически вырос на низких объемах, так как рынки в Великобритании из-за национального праздника были закрыты.

Формально во вторник последний торговый день месяца, но уже ясно, что EuroStoxx 600 завершит ростом 7-й месяц подряд. Это наиболее длинная серия роста с 2013 года.

На 19:10 мск:

• Stoxx Europe 600 —472,68 п. (+0,07%), с нач. года+18,5%

• DAX —15 887,31 п. (+0,22%), с нач. года+15,8%

• FTSE 100 —7 148,01 п. (+0,32%), с нач. года+10,6%

Ураган "Ида" не смог прервать рост рынка акций США

(Автор блока по американскому рынку Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Брокер")

Рынок акций США рос вторую сессию подряд, развивая зародившийся в пятницу бычий моментум. S&P 500 и Nasdaq Composite достигли новых исторических максимумов, тогда как индекс голубых фишек Dow Jones Industrial не делал этого уже ровно две недели.

Локомотивом роста выступал технологический сектор, а бумаги страховых, энергетических компаний и компаний ЖКХ показывали отстающую динамику из-за ущерба, который причинил ураган Ида. Финансовый сектор вновь выглядел слабо из-за продолжающегося снижения доходности гособлигаций США.

S&P 500 имеет все шансы закрыть ростом седьмой месяц подряд, что станет наилучшим результатом с начала 2018 года. Судя по реакции рынка, Джерому Пауэллу удалось найти золотую середину и сообщить инвесторам именно то, что они хотели услышать.

С одной стороны, ФРС не отказывается от намерения вскоре приступить к тейперингу, а с другой – сокращение стимулирования будет происходить постепенно, и первое повышение ставок состоится еще нескоро.

По данным ОЭСР, США стали первой и единственной страной из Большой семерки, которой удалось вернуться к экономической "норме": во втором квартале размер ВВП США превысил показатель докризисного четвертого квартала 2019 года.

На 19:10 мск:

• S&P 500 —4 535,86 п. (+0,59%), с нач. года+20,8%

• VIX —16,37 п. (-0,02 пт), с нач. года-6,38 пт

• MSCI World —3 133,67 п. (+0,00%), с нач. года+16,5%

Опубликованная сегодня в США макроэкономическая статистика оказалась хуже прогнозов: индекс незавершенных сделок на рынке жилья снизился в июле на 1,8% м/м против ожидавшегося роста на 0,3% м/м, а индекс производственной активности ФРБ Далласа составил в августе 9,0 п. против консенсус-прогноза на уровне 23,0 п.

Компоненты S&P 500 показывали сильную динамику: в середине сессии росли 9 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели акции производителей товаров второй необходимости (+1,2%), компаний сектора здравоохранения (+0,9%) и информационных технологий (+0,8%).

Дешевели бумаги финансовых (-0,6%) и энергетических компаний (-0,5%).

59% акций-компонентов S&P 500 дорожали и 41% дешевели.

• Акции Affirm Holdings (AFRM) росли на 41%: компания заключила партнерское соглашение с Amazon.com, и аналитики поспешили повысить целевые уровни по бумаге

• Акции Astra Space Inc. (ASTR) снижались на 23% после неудачной попытки производителя небольших ракет вывести на орбиту коммерческий груз

• Акции Aterian Inc. (ATER) дорожали на 51% после роста на 47% в пятницу

• Акции Bridgeline Digital (BLIN) прибавляли 15% после объявления о масштабных инвестициях в развитие бизнеса

• Акции Cassava Sciences Inc. (SAVA) снижались на 11%: Cantor Fitzgerald приостановил аналитическое покрытие бумаги на уровне "нейтрально" из-за недостатка публичной информации, необходимой для качественной оценки эмитента

• Акции Globalstar (GSAT) росли на 44%: по слухам, iPhone 13 сможет использовать спутниковую связь

• Акции Histogen (HSTO) дорожали на 6% после улучшения аналитиками рейтинга бумаги

• Акции Moderna (MRNA) дешевели на 3%: власти Японии расследуют обстоятельства смерти двух людей после получения вакцины

• Акции Newegg Commerce Newegg Commerce (NEGG) прибавляли 9% после публикации финансового отчета за первое полугодие

• Акции Support.com (SPRT) дорожали на 49% после роста на 199% на прошлой неделе. Это – новая "бумага-мем", которую разгоняют розничные спекулянты

• Акции Vinco Ventures (BBIG) прибавляли 63% после роста на 120% на прошлой неделе.