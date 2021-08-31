Вчера российский рынок акций продолжил пятничный рост, прибавив за основную сессию чуть более 1%. Инвесторы продолжают отыгрывать позитивный внешний фон, заданный в конце прошлой недели выступлением главы ФРС США Джеромом Пауэллом.

Кроме того, многие бумаги получили поддержку от отчетов, наиболее важным из которых был газпромовский за первое полугодие. При этом цены на газ в Европе установили новый рекорд, превысив 600 долларов за тысячу кубов. В результате, акции газовой монополии закрепились выше 300 рублей. Теперь следующей целью роста является район 320 руб. Исходя из цен на газ, низкого уровня заполнения подземных газохранилищ, во втором полугодии "Газпром" должен показать еще более сильные финансовые результаты, и рост его акций продолжится.

Сегодня с утра более чем на 2% растет алюминий, а никель подорожал на 3,6%. Это простимулирует подъем акций "Русала" и "Норникеля". ГМК в последнее время выглядит очень слабо, пора бы ему бросится догонять ушедший вперед рынок.

Растут цены и на сталь. Кроме того, появилась информация, что правительство может отказаться в следующем году от экспортных пошлин на металлы. Так что ждем сегодня опережающего роста и бумаг черных металлургов.

Близко к сопротивлению 1820 долларов золото. Закрепление котировок выше этого уровня откроет дорогу на рост в район чуть выше 1900 долларов. При пробое 1820 можно рискнуть и докупить акции золотодобытчиков в среднесрочные портфели.

Однако формирования нового мощного восходящего тренда по российскому рынку акций мы не ждем. Новых поводов для ралли нет ни у нас, ни на Западе. При этом на отечественном рынке уже начала чувствоваться тенденция нехватки денег. Возможно, это связано с тем, что в преддверии думских выборов нерезиденты фиксируют прибыль по рублевым активам. В любой момент по рынкам может прокатится небольшая коррекция, которую нужно будет использовать для наращивания лонгов.

Нефть торгуется около отметки 72 доллара за баррель. С одной стороны котировки поддерживает ураган Ида в Мексиканском заливе, с другой — появившиеся слухи о возможном пересмотре параметров наращивания добычи в сторону уменьшения со стороны ОПЕК+. Если слухи не оправдаются, нефть вряд ли сможет закрепиться выше 73 долларов.

Не участвовал во вчерашнем празднике рубль: пара доллар-рубль закрыла понедельник "крестиком". Сегодня рубль на утренней сессии дорожает к доллару на 0,3% на фоне роста пары евро-доллар на четверть процента. Поддержкой по паре выступает отметка 73. "Проколоть" ее может и получится, но закрепиться ниже — вряд ли.